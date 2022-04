La Juventus è al lavoro in questi giorni per preparare al meglio un finale di stagione dove dovrà consolidare il quarto posto ma anche cercare di vincere la Coppa Italia. I bianconeri giocheranno la semifinale di ritorno contro la Fiorentina dopo aver vinto 1 a 0 all'andata. Se dovesse qualificarsi sfiderà una fra Milan e Inter. La società bianconera sta già lavorando in previsione della stagione 2022-2023, con Allegri che ha sottolineato che la Juventus sarà competitiva per vincere il campionato. Serviranno però diversi rinforzi in tutti i settori, anche in considerazione delle possibili partenze durante il Calciomercato estivo.

Di certo lascerà la società bianconera Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno. A confermare il suo addio l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, che ha recentemente dichiarato che con l'arrivo di Dusan Vlahovic l'argentino non è più considerato parte del progetto sportivo bianconero. La Juventus sta valutando il sostituto di Dybala, si parla molto del possibile arrivo di Niccolò Zaniolo della Roma, in scadenza di contratto a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro. Le ultime notizie di mercato però confermano il fatto che la società bianconera potrebbe ingaggiare a parametro zero uno fra Dembélé e Di Maria per sostituire l'argentino.

La Juventus starebbe valutando l'ingaggio di uno fra Dembélé e Di Maria

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare a parametro zero Dembélé del Barcellona. Il centrocampista va in scadenza di contratto con la società catalana a giugno e potrebbe essere un acquisto ideale per il 4-3-3 di Allegri.

L'arrivo di Xavi come tecnico però sembra aver consolidato la posizione del francese nel Barcellona, per questo una sua conferma sembra una possibilità concreta. Per la Juventus starebbe lavorando all'acquisto anche di un altro giocatore a parametro zero. Ci riferiamo a Angel Di Maria, che dopo diverse stagioni dovrebbe lasciare il Paris Saint Germain.

L'argentino ha 34 anni ma garantirebbe esperienza e qualità al settore avanzato. Il suo arrivo potrebbe aggiungersi anche a quello di Zaniolo, da valutare anche il futuro professionale di Moise Kean e Alvaro Morata. Uno dei due potrebbe lasciare la società bianconera a giugno.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero anche per rinforzare il centrocampo e la difesa. Oltre a Di Maria potrebbero arrivare anche Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Altro giocatore che piace è Antonio Rudiger, sarebbe un acquisto importante per la difesa formando insieme a de Ligt un duo molto affidabile e di esperienza.