La stagione 21/22 si sta avviando verso la conclusione, con il Milan che vuole tenere saldamente la testa della classifica in queste ultime partite, ma che lavora anche in ottica futura con vista sul mercato estivo alle porte.

Dal Belgio riportano un forte interesse del Milan per il giovane centrocampista offensivo del Bruges, De Ketelaere, che ben potrebbe figurare sia da esterno che da trequartista nel gioco di Pioli, mentre è ancora viva la pista che potrebbe portare all’acquisto a parametro zero di Bernardeschi.

Dirigenza al lavoro, si osserva il campionato belga

Le prestazioni del classe 2001 Charles De Ketelaere stanno riscuotendo successo in molti campionati europei e sulle sue tracce, oltre al Manchester United ed al Napoli, si sarebbe inserito anche il Milan.

Il trequartista belga, nonostante la giovane età, sta disputando una stagione da vero leader del Bruges, con 14 reti e 7 assist realizzati in 32 partite disputate. Con la partenza di Kessie e la trattativa in corso per il riscatto di Diaz, la dirigenza rossonera sta cercando proprio un centrocampista offensivo con le caratteristiche di De Ketelaere da mettere a disposizione di Pioli per la prossima stagione. Il giovane trequartista sta ben figurando ed ha attirato l’attenzione di molti club europei, con un valore di mercato che è salito intorno ai 30 milioni di euro. La dirigenza rossonera potrebbe presto formulare un’offerta al Bruges che preveda anche l’inserimento di qualche contropartita tecnica, in modo da abbassare il valore del cartellino, senza attingere pesantemente al portafoglio del club.

Non tramonta l’ipotesi Bernardeschi

Il Milan è da tempo alla ricerca di un laterale destro che possa garantire prestazioni di livello al mister rossonero e, per adesso, il primo obiettivo sembra rimanere Domenico Berardi. Il valore del cartellino abbastanza alto, però, costringe la dirigenza rossonera a valutare altre ipotesi di mercato più favorevoli, come ad esempio l’esterno della Juventus Federico Bernardeschi.

Il classe ’94, infatti, è in scadenza con il club bianconero e potrebbe scegliere la destinazione che gradisce maggiormente per la prossima stagione calcistica. Il centrocampista italiano della Juve non sta vivendo una stagione da protagonista, con solo una rete realizzata in 21 partite disputate. La prossima, dunque, potrebbe essere la stagione del suo rilancio per poter disputare l’ultima parte della sua carriera ad alti livelli in un top club europeo. Il duo dirigenziale Maldini-Massara è all’opera per definire la rosa del Diavolo per la stagione 22-23, facendo sempre quadrare i conti del bilancio rossonero.