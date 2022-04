La Juventus ha rimediato una pesante sconfitta contro l'Inter per 1 a 0 all'Allianz Stadium, soprattutto per il modo in cui è maturata. Una sconfitta arrivata su rigore, con tanti episodi valutati dall'arbitro Irrati in maniera non soddisfacente secondo i bianconeri. La Juve, però, ha disputato una delle migliori partite stagionali, creando diverse azioni da gol e difendendo anche molto bene, nonostante la sconfitta. Prima del match, diversi personaggi dello sport sono stati intervistati in merito all'importanza della sfida fra due delle società storiche del calcio italiano ed europeo.

Uno di questi è Marco Materazzi, che ha sottolineato come gli piacerebbe che Dybala diventasse un giocatore dell'Inter. Come è noto, l'argentino lascerà la Juventus a parametro zero a giugno e potrebbe trasferirsi proprio nella società nerazzurra. Ha poi voluto lanciare una frecciatina nei confronti della Juventus, sottolineando come l'investimento su Cristiano Ronaldo non è stato ideale, almeno dal punto di vista economico, creando non pochi problemi di bilancio societario e condizionando indirettamente il mercato in altri settori. Ha poi evoluto elogiare Dusan Vlahovic, riconoscendo i meriti della Juventus nell'aver acquistato un giocatore che nei prossimi 7-8 anni sarà la punta di riferimento dei bianconeri.

L'ex difensore Materazzi ha parlato dell'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus

'Alla Juve forse stanno cercando di correggere gli errori del passato. Hanno tentato l’all-in con Cristiano Ronaldo e non gli è andata bene'. Queste le dichiarazioni di Marco Materazzi prima di Juventus-Inter. L'ex difensore nerazzurro ha quindi sottolineato che la Juventus sta ancora pagando un investimento importante come Cristiano Ronaldo che non ha reso come ci aspettava.

Ha poi aggiunto che la nomina di Maurizio Arrivabene come amministratore delegato è servita per sistemare il bilancio societario della società bianconera. Ha poi voluto parlare anche di Dusan Vlahovic sottolineando: 'Grande acquisto, per l'età e per i gol che ha fatto e soprattutto quelli che farà. La Juventus ha messo a posto l’attacco per sette-otto anni'.

L'ex difensore ha aggiunto che gli sarebbe piaciuto giocare contro la punta bianconera, anche perché è un giocatore che 'le prende e le dà, ci saremmo divertiti', ha aggiunto.

Il post Juventus-Inter e le dichiarazioni di Allegri

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, intervistato dopo il match contro l'Inter, ha sottolineato come gli sia piaciuta la sua squadra e che nella stagione 2022-2023 i bianconeri lotteranno per vincere il campionato. Serviranno però dei rinforzi importanti, soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Potrebbero arrivare Jorginho, Paul Pogba e Niccolò Zaniolo.