Il Milan, con la vittoria contro l'Inter e la conferma contro la Sampdoria, rilancia le sue ambizioni di scudetto. I rossoneri, attualmente, sono primi in classifica, un punto sopra l'Inter e due sul Napoli, anche se i nerazzurri devono recuperare il match contro il Bologna. La società rossonera, oltre al campionato, sarà impegnata anche nelle semifinali di Coppa Italia, dove sfiderà di nuovo l'Inter. Intanto il direttore generale Paolo Maldini, insieme al direttore sportivo Ricky Massara, sono a lavoro per rinforzare la rosa per il Calciomercato estivo.

Piace molto il difensore del Lille, Sven Botman, che potrebbe arrivare nel caso in cui Alessio Romagnoli non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale. A proposito di parametri zero, il Milan potrebbe attingere a tale mercato pescando nella Juventus. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera c'è Federico Bernardeschi, in scadenza di contratto a giugno. Il centrocampista dovrebbe incontrare la Juventus in queste settimane per provare a trovare un'intesa per il rinnovo. Se non dovesse arrivare, il Milan potrebbe offrire un contratto da circa 4 milioni di euro netti a stagione al giocatore, più o meno quello che guadagna attualmente nella società bianconera.

Il centrocampista Bernardeschi potrebbe trasferirsi al Milan

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, il Milan potrebbe ingaggiare Federico Bernardeschi a parametro zero a giugno. Se il centrocampista non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale con la Juventus, potrebbe arrivare a Milano.

D'altronde, la società rossonera è alla ricerca di un trequartista per il 4-2-3-1 e Bernarderschi potrebbe essere il giocatore ideale in quanto può giocare su entrambi le fasce. Inoltre, arriverebbe senza costo di cartellino. Per un giocatore che potrebbe arrivare a parametro zero, altri due potrebbero lasciare il Milan con la stessa modalità.

Ci riferiamo a Alessio Romagnoli e a Frank Kessié, il cui prolungamento contrattuale sembra difficile, considerando la distanza fra le richieste dei giocatori e l'offerta d'ingaggio della società rossonera.

Il mercato del Milan

Abbiamo parlato del possibile arrivo di Bernardeschi a parametro zero. Per quanto riguarda le partenze, Romagnoli e Kessié potrebbero trasferirsi nella Juventus a giugno. Il difensore potrebbe sostituire alla lunga Giorgio Chiellini, che va in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2023. Per quanto riguarda il centrocampista, vorrebbe un ingaggio di circa 8 milioni di euro netti a stagione. Somma che la Juventus potrebbe garantire nel caso in cui dovessero partire alcuni centrocampisti come Rabiot, Arthur Melo e Ramsey.