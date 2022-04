Il Milan per la prossima stagione ha la necessità di rinnovare il reparto offensivo che, con ogni probabilità, vedrà rimanere solamente Leao e Giroud, con il primo che potrebbe partire in caso di un’offerta importante intorno ai 70 milioni di euro. Inoltre nelle ultime settimane, si sarebbe complicato il rinnovo del portoghese, che fino a qualche tempo fa sembrava essere scontato. Non sarà sufficiente, dunque, il solo acquisto di Origi, infatti la dirigenza rossonera sta puntando altri obiettivi come Scamacca e Berardi.

Leao per ora non rinnova, le possibili motivazioni

La dirigenza rossonera, nelle scorse settimane, aveva proposto il rinnovo fino al 2027 all’attaccante portoghese e la decisione di Leao di prolungare sembrava essere molto vicina. Ad oggi, invece, la situazione sembra essersi complicata, sia per le vicissitudini giudiziarie legate allo Sporting Lisbona sia per la volontà dell’agente del portoghese di chiedere un rinnovo più ingente al Milan. Il futuro di Leao al Milan, dunque, sembra essere in bilico, con la società che valuterà le offerte che arriveranno per il giocatore in questa sessione di mercato. Il giovane attaccante portoghese si è messo in mostra in questa stagione, realizzando 8 reti e 4 assist, mettendo a disposizione della squadra tutte le sue qualità.

La dirigenza rossonera vorrebbe rinnovare il contratto del classe ’99 per garantirsi le sue prestazioni per un futuro ancora molto lungo, ma senza concedere all’agente Mendes una cifra altissima, intorno ai 6-7 milioni di euro. Il valore dell’attaccante portoghese non si discute e la sua utilità per mister Pioli è fuori discussione, di conseguenza la società rossonera proverà a chiudere il rinnovo nelle prossime settimane.

Possibili cambi in attacco, società al lavoro

Secondo le ultime voci ci saranno molte uscite dalla rosa del Milan, soprattutto nel reparto offensivo. Nelle prossime ore potrebbe essere ufficializzato l’acquisto di Origi a parametro zero, ma la dirigenza rossonera non si dovrebbe fermare qui.

Sul tavolo delle trattativa ci sono molti nomi, su tutti quelli di Berardi e Scamacca: il duo offensivo del Sassuolo sta disputando una grande stagione, con all’attivo rispettivamente 14 e 13 reti.

Il loro valore sta aumentando di mese in mese, ma la società rossonera potrebbe formulare un’offerta intorno ai 50 milioni di euro che potrebbe convincere il Sassuolo a cedere i due attaccanti italiani.

Nella rosa di nomi che avrebbe stilato la dirigenza rossonera non ci sono solo Berardi e Scamacca, infatti non si sono raffreddate le piste che portano a Noa Lang e Charles De Ketelaere del Bruges.