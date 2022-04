Alvaro Morata e la Juventus sarebbero sempre più distanti. L'attaccante spagnolo, un pupillo di Allegri che raramente rinuncia a lui, è in prestito dall'Atletico Madrid, ma il suo riscatto non è semplice. Il numero nove bianconero in questa stagione ha giocato 37 partite tra Serie A e Champions League, mettendo a segno dieci gol e fornendo sei assist ai compagni. Il tecnico della Vecchia Signora stravede per lui già dalla prima esperienza di entrambi a Torino, e la stima è ricambiata tanto che nelle ultime settimane lo stesso giocatore ha dichiarato di voler restare, anche se ha subito ammesso che non tutto dipende da lui.

Morata-Juventus: riscatto sempre più complicato

La volontà delle parti a continuare insieme quindi ci sarebbe tutta, ma si scontra con la questione economica. Il riscatto del cartellino dell'attaccante della punta della Nazionale spagnola infatti è vincolato al pagamento da parte della Juventus di 35 milioni. Tanti, troppi per le casse bianconere, o almeno così sembrano pensarla i dirigenti del club piemontese che stanno cercando di contenere i costi tagliando il monte stipendi per dare respiro al bilancio. Così i colloqui con i colchoneros sarebbero iniziati con la richiesta di un sostanziale sconto sulla cifra del riscatto, secondo gli ultimi rumors Cherubini e Arrivabene non vorrebbe andare oltre i 15-20 milioni di euro.

I rapporti tra le due società sono buoni, ma questo dettaglio e la volontà del giocatore potrebbero non bastare per abbassare di quasi la metà il riscatto. Il tempo non manca, l'estate non è poi così vicina e i colloqui potrebbero continuare nei prossimi mesi, ma all'orizzonte è spuntata una grossa insidia.

L'Arsenal su Morata, l'offerta supera quella della Juventus

L'Arsenal infatti avrebbe messo nel mirino Alvaro Morata per colmare, con qualche mesi di ritardo a dire la verità, la partenza verso Barcellona di Aubameyang. I gunners, in piena lotta per tornare a giocare la Champions League il prossimo anno, avrebbero bisogno di un attaccante centrale forte tecnicamente con gol nelle gambe, un centravanti completo come tanto piace ad Arteta.

Per questo Morata sembra essere una pista valida a tal punto da investire 25 milioni di euro, sarebbe questa l'offerta messa sul piatto dai londinesi per convincere l'Atletico Madrid.

Al momento l'offerta dell'Arsenal sarebbe più alta di quella della Juventus, che rischia quindi di perdere il proprio giocatore. L'attacco bianconero sembra destinato a cambiare pelle durante la prossima estate, partirà Dybala e in forse ci sono anche Kean e Bernardeschi. Una rivoluzione che vedrà come intoccabili i soli Vlahovic e Chiesa e come possibili volti nuovi Zaniolo e Raspadori.