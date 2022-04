Uno dei reparti che l'Inter potrebbe rivoluzionare nella prossima sessione estiva di Calciomercato è quello di centrocampo. Dovrebbero dire addio con ogni probabilità Arturo Vidal e Matìas Vecino, ma anche i vari Sensi e Gagliardini non sono sicuri di restare. La società nerazzurra si sta guardando intorno in cerca di elementi di qualità. Tanti i nomi accostati al club meneghino nelle ultime settimane, l'ultimo in ordine di tempo sarebbe quello di Razvan Marin, centrocampista rumeno attualmente in forza al Cagliari, autore di buone prestazioni nonostante i risultati molto altalenanti della squadra di Mazzarri, che si trova a ridosso della zona retrocessione.

La Juventus, invece, è alla ricerca di rinforzi in difesa, visto che non è certa la permanenza di Giorgio Chiellini. I bianconeri cercano un elemento di sicuro affidamento e per questo motivo avrebbero messo gli occhi su Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio.

L'Inter starebbe pensando a Marin

L'Inter è in cerca di rinforzi importante per il centrocampo in vista della prossima stagione. Si è fatto a lungo il nome di Davide Frattesi, per cui i nerazzurri sarebbero in pole position, ma nel caso non sarà l'unico innesto visto che in uscita ci sono Vecino, Vidal e uno tra Sensi e Gagliardini.

Per questo motivo, il club nerazzurro si starebbe guardando intorno e avrebbe messo gli occhi su Razvan Marin.

Centrocampista classe 1996, con la maglia del Cagliari ha dimostrato di saper ricoprire sia il ruolo di mezzala che di regista, quindi potrebbe essere ritenuto anche un vice Brozovic. Deve migliorare sicuramente dal punto di vista finalizzativo, visto che il gol non è nelle corde guardando i numeri, con zero reti segnate quest'anno e tre la scorsa stagione.

Acquistato dall'Ajax per 10 milioni di euro, la sua valutazione si aggira sui 15 milioni di euro, ma l'Inter sarebbe pronta ad intavolare uno scambio con uno dei suoi gioielli attualmente in prestito in giro per l'Europa, su tutti Sebastiano Esposito, in prestito al Basilea, o Lorenzo Pirola, in prestito in questo momento al Monza.

Juventus, nel mirino ci sarebbe Acerbi

La Juventus è alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato in vista della prossima stagione. I bianconeri, infatti, potrebbero perdere Giorgio Chiellini che, dopo la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale dell'Italia, potrebbe decidere di dire addio al calcio o trasferirsi in un campionato meno competitivo. Per questo motivo il club avrebbe messo gli occhi su Francesco Acerbi, che dovrebbe lasciare la Lazio al termine di questa stagione. Le due società potrebbero intavolare uno scambio alla pari con qualche giovane bianconero o con Daniele Rugani, sempre pupillo di Maurizio Sarri.