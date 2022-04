In vista del Calciomercato estivo il Milan lavora per la trequarti. La dirigenza milanista sta sondando diversi profili che possano aumentare la qualità sulla trequarti e regalare a Pioli un nuovo calciatore, che possa contendere il posto a Brahim Diaz, che in questa seconda parte di campionato non sta brillando.

Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di James Maddison, trequartista inglese in forza al Leicester, esploso sotto la gestione targata Rogers. Il Diavolo starebbe osservando con grande attenzione la situazione del numero 10 dei Foxies, il club inglese potrebbe venderlo nella prossima sessione estiva di calciomercato, per rinforzare gran parte della rosa.

Il club inglese non fa però sconti e chiede una cifra attorno ai 60 milioni di euro per lasciar partire il classe '96.

C'è poi il profilo di Domenico Berardi, che già nel mercato invernale era stato accostato al club rossonero. Come il Leicester, anche il Sassuolo non fa sconti: infatti, il club neroverde chiede una cifra attorno ai 40 milioni di euro per lasciar partire il suo gioiello.

Calciomercato Milan: idee Bernardeschi a parametro zero e Blas

Sempre per la trequarti, il Milan starebbe sondando altre piste low-cost, rispetto ad alcuni profili internazionali. I rossoneri starebbero monitorando anche la situazione di Federico Bernardeschi, che non ha ancora raggiunto il rinnovo contrattuale con la Juventus (va in scadenza questo 30 giugno) e quindi potrebbe lasciare Torino a parametro zero.

La società rossonera potrebbe virare sull'esterno della nazionale italiana, proponendogli un contratto da 2,5 milioni di euro, ma soprattutto un ruolo importante nel progetto di Pioli. Il Diavolo deve però guardarsi dall'interesse anche dell'Inter, che potrebbe fiondarsi sul calciatore bianconero, vista la sua duttilità tattica nel ricoprire diverse zone del campo: aspetto che piace molto al tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

Oltre a Bernardeschi, il Milan starebbe sondando altre piste low-cost come quella che risponde al nome di Ludovic Blas, trequartista classe '97 del Nantes, che si è ritagliato uno spazio importante in Ligue 1, siglando 13 reti nel campionato francese. La società francese non pare avere alcuna intenzione di cedere il suo gioiello e solo di fronte a un'offerta di almeno 15 milioni di euro potrebbe sedersi a un tavolo e trattare la sua cessione.