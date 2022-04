La Juventus dopo il deludente pareggio contro il Bologna è attesa dal ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Dopo l'1 a 0 del Franchi i bianconeri cercheranno di ottenere un risultato utile contro i toscani che significherebbe qualificazione alla finale, dove affronterebbero la vincente dell'altra semifinale fra Milan e Inter. I toscani arrivano da un'importante vittoria di campionato contro il Venezia e sono in periodo ideale di gioco e di risultati. Sarà un match difficile per la Juventus, soprattutto in considerazione delle ultime due partite disputate in campionato contro il Cagliari e il Bologna dove non ha di certo disputato grandi prestazioni.

Soprattutto contro gli emiliani il gol del pareggio di Vlahovic è arrivato nel finale del match contro il Bologna che era rimasto in nove per le espulsioni di Soumaorò e Medel. Allegri dovrebbe confermare gran parte della formazione che ha giocato contro gli emiliani, con l'unica differenza nell'inserimento a centrocampo di Zakaria, rimasto inizialmente in panchina. Lo svizzero giocherà insieme a Rabiot e Danilo ritornerà a fare il terzino destro. Per quanto riguarda invece la Fiorentina, Italiano dovrebbe schierare il tridente offensivo formato da Ikoné, Cabral e Gonzalez, giocatori cresciuti molto negli ultimi match.

Allegri dovrebbe affidarsi a Morata, Dybala e Vlahovic

Il tecnico della Juventus dovrebbe confermare gran parte della squadra che ha giocato contro il Bologna.

In porta toccherà a Perin, titolare in Coppa Italia, difesa a quattro con Danilo, Bonucci e Chiellini e Alex Sandro. A tal riguardo il classe 1987 dovrebbe sostituire de Ligt, uscito nel secondo tempo e il brasiliano il terzino Pellegrini. A centrocampo Zakaria e Rabiot giocheranno a supporto dei trequartisti Cuadrado, Dybala e Morata.

La punta titolare dovrebbe essere Dusan Vlahovic.

Italiano dovrebbe affidarsi a Cabral e Gonzalez

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano dovrebbe schierare il tradizionale 4-3-3 affidandosi ad un tridente tecnico, veloce e fisico. In porta giocherà Terracciano, difesa a quattro con Venuti terzino destro, Milenkovic e Igor centrali e Biraghi terzino sinistro.

Centrocampo a tre Duncan, Torreira e Maleh, il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Gonzalez sulla fascia destra, Cabral punta centrale e Icone sulla fascia sinistra.

Le probabili formazioni di Juventus e Fiorentina

Juventus (4-2-3-1): Perin - Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Zakaria, Rabiot - Cuadrado, Dybala, Morata - Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano - Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi - Duncan, Torreira, Maleh - Gonzalez, Cabral, Ikoné. Allenatore Vincenzo Italiano.