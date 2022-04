La Juventus dopo la sconfitta contro l'Inter è pronta a preparare il match contro il Cagliari, previsto sabato 9 aprile alle ore 20:45 in terra sarda. I bianconeri proveranno a dimenticare la disfatta contro i nerazzurri anche se la prestazione lascia ben sperare per il finale di stagione. Sono mancati però i gol delle punte mentre difesa e centrocampo hanno fornito una prestazione importante. Merito anche dell'affidabilità garantita da Chiellini e de Ligt, che hanno contenuto le offensive dell'Inter. Proprio l'olandese dovrebbe essere confermato dalla Juventus anche per la stagione 2022-2023, almeno secondo le indiscrezioni di mercato di diversi giornali sportivi.

Si parla addirittura di prolungamento di contratto per una o due stagioni rispetto all'attuale scadenza, prevista a giugno 2024.

Di recente l'olandese. è stato protagonista di un'intervista molto interessante in cui ha parlato della sua esperienza professionale alla Juventus. De Ligt ha voluto confrontare il campionato italiano con quello olandese, sottolineando come appena arrivato nella società bianconera non capiva il motivo si era felici di vincere 1 a 0 contro squadre di bassa classifica. Successivamente ha capito che il campionato italiano è evidentemente molto più competitivo rispetto a quell'olandese. Ha poi voluto parlare anche dello spogliatoio bianconero, definendo il più simpatico il centrocampista McKennie.

Il difensore de Ligt ha confrontato il calcio olandese con quello italiano

'In Olanda, se giochi con una squadra che è nella parte bassa della classifica e non vinci 3 a 0 è una delusione per i tifosi. Alla prima stagione alla Juventus abbiamo vinto 1 a 0 contro una squadra di bassa classifica e tutti erano felici'. Queste le dichiarazioni di de Ligt in riferimento alla differenze fra calcio olandese e quello italiano.

Il difensore ha poi aggiunto che successivamente ne ha capito il motivo, sottolineando come dipende del fatto che il campionato italiano è più competitivo rispetto a quello olandese. In merito allo spogliatoio bianconero ha rimarcato che inizialmente ebbe un po' di soggezione nei confronti dei grandi giocatori bianconeri poi però quando ci si conosce si diventa amici ed è bello'.

Ha poi definito McKennie come il giocatore più simpatico della Juventus, aggiungendo anche che ha dimostrato di essere molto importante in questa stagione.

Il difensore de Ligt ha parlato anche dell'importanza dell'Allianz Stadium e dei tifosi

Il difensore della Juventus de Ligt ha voluto parlare anche dell'importanza dell'Allianz Stadium e di come sia bellissimo per i giocatori avere il sostegno di uno stadio pieno. Basti notare Juventus-Inter e l'importanza dei tifosi che hanno sostenuto la squadra per tutto il match.