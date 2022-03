Conclusa la telenovela Dybala, è il momento per i dirigenti della Juventus di inizia a pensare sul serio al Calciomercato. Allegri ha bisogno di rinforzi per l'anno prossimo e se in attacco il mirino sembra essere ben puntato su Zaniolo, come sostituto della Joya, negli altri reparti sono al vaglio diversi nomi. Uno dei settore che avrà bisogno di un restyling sarà la difesa, Alex Sandro ha le valigie pronte ormai da tempo, Chiellini e Bonucci hanno un'età avanzata, soprattutto il primo è spesso soggetto a infortuni, e quindi c'è estremo bisogno di alternative valide, o meglio almeno di un nuovo titolare.

Cherubini e Arrivabene preparano così le strategie per la nuova retroguardia con alcune certezze come Danilo, un jolly che è diventato nel tempo un fedelissimo di Allegri.

Juventus, de Ligt non si muove da Torino

L'altra certezza per il futuro sembra essere de Ligt. L'olandese, a inizio stagione bacchettato anche pubblicamente dal tecnico livornese, è cresciuto in maniera esponenziale, negli ultimi due mesi è stato uno dei principali artefici della rimonta scudetto, dimostrando che quei 75 milioni spesi nel 2019 non sono stati per niente sprecati. Tra novembre e dicembre Raiola, agente del giocatore, aveva spaventato tutti con alcune dichiarazioni che sembravano spingere lontano da Torino il giovane centrale con il Chelsea in prima fila nella corsa.

I blues però in questo momento hanno parecchi problemi e difficilmente potranno tornare alla carica.

Un aiuto in più per la Juventus che ha tutta l'intenzione di respingere ogni possibile corteggiatore per tenersi stretta il suo campioncino. La nuova difesa si baserà quindi su de Ligt, ma non basterà, ed è per questo che è scattata la ricerca di una spalla solida da affiancargli in difesa.

Calciomercato Juventus: le ultime su Rudiger, Bremer e Koulibaly

Il nome che al momento stuzzica di più la Juventus sembra essere Antonio Rudiger. Il potente difensore centrale conosce già la Serie A, è un ex Roma, e ha il contratto in scadenza con il Chelsea. L'intesa con i blues non sembra vicina e così la Vecchia Signora ha intavolati i primi colloqui, l'accordo con il giocatore ancora non ci sarebbe, ma secondo alcuni rumors la trattativa sarebbe partita con il vento in poppa.

Un problema sarà la concorrenza, Real Madrid e Psg infatti sarebbe sulle tracce del giocatore.

Così in casa Juventus si studiano almeno due alternative. Impossibile arrivare a Botman, che sembra essere vicino al Milan, Cherubini si sarebbe inserito nella corsa a Bremer, che avrebbe già un accordo con l'Inter. I nerazzurri però non riescono ancora a convincere Cairo ed è per questo che la Juve non sarebbe tagliata fuori dalla corsa. Nel frattempo non si perde d'occhio la situazione Koulibaly, negli ultimi tempi i dirigenti della Vecchia Signora avrebbero contatto più volte l'agente del giocatore, la pista è molto difficile ma le via del calciomercato sono infinite e il tempo per provare il colpo non manca.