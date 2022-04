La Juventus negli ultimi anni ha saputo investire molto bene nel settore giovanile. La società bianconera ha deciso di dare molta importanza alla crescita dei giovani alla Continassa ed il lancio dell'under 23 lo dimostra. La seconda squadra bianconera sta evidentemente agevolando i miglioramenti dei giovani, che possono confrontarsi in un campionato impegnativo come la Serie C prima di fare un'esperienza professionale in prestito in Serie B o in Serie A. E' il caso di giocatori come Ranocchia, Fagioli o Dragusin, che stanno maturando in Serie A e Serie B e potrebbe far ritorno in prima squadra già nella stagione 2022-2023.

Nel recente Calciomercato estivo ha destato molto clamore mediatico l'acquisto di un giovane olandese proveniente dal Malaga, che era seguito dalle principali società europee. Alla fine Dean Huijsen ha scelto l'offerta bianconera, consapevole che dal punto di vista difensivo in Italia può crescere molto. Il classe 2005 all'età di 15 anni si è allenato con la prima squadra del Malaga, in questi giorni all'età di 16 anni ha effettuato il suo primo allenamento con la prima squadra della Juventus. Evento immortalato dal talento olandese e postato su Instagram, Huijsen ha condiviso anche una foto insieme al suo connazionale de Ligt, con il quale spera di giocare insieme in futuro nella difesa della Juventus.

Il talento Huijsen posta una foto con de Ligt

Il talento classe 2005 Dean Huijsen ha recentemente postato una foto sul suo profilo Instagram in riferimento al suo primo allenamento con la prima squadra della Juventus. In un'altra foto è in compagnia di de Ligt, e si nota come sia più alto del difensore ex Ajax. Huijsen è alto circa 1 metro e 93 centimetri ed è già un riferimento della Juventus under 17.

Deve ancora crescere dal punto di vista tecnico ma difensivamente sta dimostrando di avere delle qualità importanti. Ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2024 che sarà prolungato una volta che il giocatore compirà 18 anni nel 2023. Oltre ad essere un difensore importante sta dimostrando delle doti nella realizzazione dei gol grazie anche ad un fisico notevole.

In 17 match nella Juventus under 17 ha segnato 6 gol fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno. Ha già disputato 3 match nell'Olanda under 17 ed è evidentemente uno dei migliori giovani del calcio europeo. Nella stagione 2022-2023 dovrebbe fare il salto nella Primavera bianconera.

I giovani della Juventus

La Juventus in questa stagione sta valorizzando diversi giovani soprattutto in Primavera. Fra i migliori spiccano sicuramente Chibozo, Turicchia e Illing Junior, nell'under 23 invece il giocatore che più si sta mettendo in evidenza è Fabio Miretti, a cui bisogna aggiungere Marley Aké e Matias Soulé.