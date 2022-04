Il Milan è chiamato a rispondere all'acuto dell'Inter. I rossoneri rischiano in una settimana di rovinare tutta la stagione. L'eliminazione in coppa Italia e lo strascico di polemiche scalda l'ambiente rossonero. Il risultato finale non focalizza però una partita in gran parte dominata dall'Inter, ma che era stata riaperta da Bennacer. L'annullamento del gol, ha di fatto chiuso la partita. Bennacer uomo del momento del Milan, sarà un assenza pesante per Pioli. Stefano Pioli, ex di turno, ritrova Rebic e Ibrahimovic per dare peso ad un attacco che risulta essere alquanto sterile.

Il Milan è reduce dalla vittoria casalinga contro il Genoa. Partita che ha visto comunque i rossoneri soffrire più del dovuto contro una squadra che attualmente ha quasi un piede in Serie B. L'ultima trasferta per il Milan ha portato un pari a rete inviolate a Torino contro i granata. Pioli non dovrebbe avere grossi dubbi di formazione. Calabria ritorna a disposizione e ritrova il suo ruolo a destra e la fascia da capitano. Kessiè affiancherà Tonali a centro campo e Brahim Diaz dovrebbe partire in mezzo nella trequarti rossonera. Saelemaekers e Messias si giocano la solita staffetta nella trequarti di destra con Giroud ancora titolare che vuole tornare alla rete che inizia a mancare da troppo.

Iper confermata la coppia di ferro Kalulu - Tomori

📰 All'Olimpico per vincere servirà una grande prestazione di squadra ma anche a livello di singoli: vediamo nel dettaglio i confronti diretti che potrebbero decidere il risultato ⚽#LazioMilan #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) April 23, 2022

Maurizio Sarri prova a ripartire dal pareggio ottenuto contro il Torino nello scorso match di campionato.

In porta scalda i guantoni l'ex rossonero Pepe Reina con Strakosha che non ha partecipato all'allenamento del sabato per un principio di influenza. Lazzari dovrebbe partire titolare mandando Marusic in panchina. Acerbi fisso al centro della difesa verrà affiancato da uno tra Luiz Felipe o Patric con Hysaj titolare a sinistra.

Il centrocampo a tre prevede Leiva punta bassa con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali. Ciro Immobile titolarissimo a guidare l'attacco biancoceleste. Vista l'assenza di Pedro, saranno Zaccagni e Felipe Anderson a completare il reparto offensivo.

Lazio - Milan la squadra arbitrale

L'arbitro dell'incontro sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Aiuteranno nella difficile conduzione della gara gli assistenti Meli e Peretti. Il quarto uomo designato è Marco Piccinini della sezione di Forlì. Alla VAR ci sarà l'esperto arbitro Daniele Orsato di Schio. Alla AVAR l'arbitro della sezione di Udine Luca Zufferli. L'arbitro Guida arbitrerà per la seconda volta in carriera lazio e Milan. La prima volta fu la semifinale d’andata di Coppa Italia 2017/18 terminata 0-0 a San Siro.

Guida ha arbitrato la Lazio per 21 volte con 8 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte per la squadra ora allenata da Maurizio Sarri. 31 volte invece il campano ha arbitrato i rossoneri, il bilancio vede il Milan vincente per 14 volte, 8 pareggi e 8 sconfitte.

📌 #onthisday

📆 24.04.2019

🆚 Milan

🏆 Un gol di Correa ci porta in finale di Coppa Italia!#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/cwehQ53kr7 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 24, 2022

Lazio - Milan le quote e il pronostico

La vittoria viaggia sul filo dei mezzi punti. La Lazio a 2,95 contro il Milan a 2,45. Più distante il pareggio a 3,40. L'incertezza regna sovrana e allora meglio virare sugli over dei GOL. L'over 2,5 a 1,80 contro l'over 3,5 a 2,95 sono scommesse più che azzardabili e facilmente raggiungibili.

Il risultato esatto con la probabilità più alta di riuscita è lo 1-1 a 6,50 seguito dallo 0-1 a 9,25. La quota GOL a 1,63 con la quota NOGOL a 2,15. Si prevede un primo tempo scoppiettante, infatti i minuti più interessanti per i gol sono il lasso di tempo che va dal fischio d'inizio al minuto 15 a 2,90 mentre tra il minuto 16 e il minuto 30 a 4. Un gol di Ciro Immbile viene quotato 2,50 seguito da Olivier Giroud a 2,75 e da Zlatan Ibrahimovic a 3.