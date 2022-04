La domenica delle palme chiude con Torino - Milan. I rossoneri sono chiamati a reagire dopo il mezzo passo falso di San Siro contro il Bologna. Il Milan infatti non è riuscito a segnare e a sfruttare l'occasione di allungare in testa alla classifica. Ora la pressione di Inter e Napoli inizia a farsi sentire e per gli uomini di Pioli è arrivato il momento battere un colpo per poter dire: 'vogliamo questo scudetto'. Pioli però dovrà fronteggiare una vera e propria emergenza, come non si vedeva da tempo. Pioli non avrà a disposizione ben 7 giocatori.

Kjær e Florenzi con ogni probabilità hanno concluso anzitempo la stagione con il giocatore in prestito dalla Roma che potrebbe tornare per le ultimissime gare. Romagnoli non riesce a recuperare. A loro si uniscono Zlatan Ibrahimovic con un sovraccarico al ginocchio, Bennacer, Castillejo ed infine Ante Rebic che non sarà disponibile per la delicatissima sfida contro il Torino. In attacco il vice Giroud sarà Marzo Lazetic. Il giovane primavera del Milan è stato acquistato nella sessione invernale di mercato e non ha ancora trovato spazio in prima squadra, potrebbe essere l'occasione per esordire. L'assenza principale riguarda il giocatore più in forma in questo momento: Ismael Bennacer. Un sovraccarico muscolare lo costringe a rimanere a casa, ma in casa rossonera si guarda con speranza per la partita di venerdì contro il Genoa.

Per quanto riguarda la formazione: Tomori e Kalulu saranno confermati in difesa con Calabria e il neo papà (auguri ndr) Theo Hernandez nell fasce. A centrocampo Kessiè sarà affiancato da Tonali o da Krunic. Il giovane rossonero è in dubbio e Pioli non vuole rischiarlo, verrà valutato fino all'ultimo. Messias dopo aver deluso per quattro partite di fila, torna in panchina lasciando spazio a Saelemaekers.

Diaz e Leao completano la trequarti d'attacco alle spalle di Giroud. L'ultima trasferta del Milan risale a prima della sosta dove Bennacer ha piegato il Cagliari.

🎙️ "We need to believe in our qualities"

The Boss previews tomorrow's away match in Turin



🎙️ "Dobbiamo puntare sulle nostre qualità"

Così il Mister alla vigilia di #TorinoMilan#SempreMilan pic.twitter.com/5hn4wiktq0 — AC Milan (@acmilan) April 9, 2022

Juric dovrà fare a meno di Sanabria che lascia quindi spazio a capitan Belotti in attacco.

A centrocampo sarà assente Mandragora con Pobega che giocherà contro la sua squadra. Belotti e Pobega sono gli uomini mercato del match. Il Torino vorrebbe fortemente tenersi Pobega dopo il prestito, ma Maldini e Massara vogliono investire nel giovane tristino come perno per il futuro. Futuro rossonero che potrebbe vedere 'il Gallo' Belotti. Il capitano del Torino non ha ancora svelato cosa farà nel suo futuro calcistico e il Milan osserva attentamente. La formazione prevede una difesa a 3 di fronte a Berisha. Izzo - Bremer e l'ex rossonero Ricardo Rodriguez formano il pacchetto difensivo. A centrocampo oltre al già citato Pobega ci sarà Ricci con Vojvoda e Singo nelle fasce. Alle spalle di Belotti agiranno Lukic e Brekalo che dovrebbero avere la meglio rispetto a Pjaca.

Torino - Milan la squadra arbitrale:

L'arbitro della partita sarà Daniele Doveri della sezione CAN Roma 1. In settimana ha girato una foto di Doveri in una sala d'attesa di una stazione con uno zaino con il simbolo dell'Inter. I tifosi rossoneri non hanno gradito. Di certo sarà una gara tutta in salita per lui che dopo questo episodio, non sarà ben accolto dalla tifoseria. Gli assistenti designati per la gara sono Lo Cicero e Bercigli. Quarto uomo Matteo Marcenaro della sezione CAN di Genova. Al Var ci sarà Massimiliano Irati con l'AVAR Longo.

#TorinoMilan: an evening of intriguing individual battles awaits, let's find out which ⚔️#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) April 9, 2022

Torino le scelte di Juric per affrontare il Milan:

Portieri: Berisha, Milinkovic-Savic, Gemello.

Difensori: Bremer, Izzo, Zima, Rodriguez, Ansaldi, Singo, Vojvoda, Ola Aina, Buongiorno.

Centrocampisti: Pobega, Lukic, Garbett, Ricci, Linetty.

Attaccanti: Belotti, Pjaca, Brekalo, Seck, Pellegri, Akhalaia.

📋 | CONVOCATI



Ecco i 23 calciatori scelti da mister Juric per #TorinoMilan#SFT pic.twitter.com/M1HUrhlYyG — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) April 10, 2022

Torino - Milan le quote e il pronostico:

La vittoria del Milan è data a 1,92 una quota da rischiare solo in caso di multipla, mentre il pareggio a 3,45 e la vittoria del Torino a 4,25 risultano essere più appetibili anche come giocata singola.

La quota GOL si aggira intorno al classico 1,77 mentre la quota NOGOL a 1,93. L'over 2,5 è a 1,95 quota alta rispetto al solito con l'over 3,5 che si spinge anche oltre a 3,3. Le difese saranno protagoniste della gara. Olivier Giroud si aggiudica la palma di primo marcatore seguito da Rafael Leao a 6 e da Andre Belotti a 6,5. Il risultato esatto con la più alta probabilità di riuscita è lo 0-1 a 6,75 seguito dal 1-2 a 8,75.