Uno dei reparti che l'Inter potrebbe rivoluzionare nella prossima sessione estiva di Calciomercato è quello di centrocampo. Tanti i giocatori che potrebbero lasciare Milano tra qualche mese, su tutti Matìas Vecino e Arturo Vidal, ma anche i vari Roberto Gagliardini e Stefano Sensi non sono sicuri di restare. Per questo motivo la società nerazzurra si sta guardando intorno in cerca di un rinforzo che alzi ulteriormente il livello e avrebbe messo gli occhi su Fabian Ruiz, che potrebbe lasciare il Napoli per evitare di perderlo a parametro zero, essendo in scadenza di contratto a giugno 2023.

Anche il Torino avrebbe cominciato a lavorare in vista della prossima stagione. I granata potrebbero pescare in casa Cagliari, visto che tra gli obiettivi seguiti ci sarebbero ben due giocatori. Tra questi Alessio Cragno, vista l'esigenza di intervenire tra i pali.

Inter, Fabian Ruiz sarebbe nel mirino

L'Inter potrebbe intervenire a centrocampo nella prossima sessione estiva di calciomercato per regalare a Simone Inzaghi un rinforzo di livello da far ruotare insieme a Barella, Brozovic e Hakan Calhanoglu, che in rosa attualmente non hanno delle alternative che possano non farli rimpiangere.

La società nerazzurra si sta guardando intorno e l'ultimo nome finito nel mirino sarebbe quello di Fabian Ruiz.

Il centrocampista spagnolo potrebbe lasciare il Napoli in estate visto che gli azzurri non vogliono correre il rischio di perderlo a parametro zero l'anno successivo, essendo in scadenza di contratto a giugno 2023. In quest'annata, tra l'altro, il classe 1996 è tornato su alti livelli, con ben sei reti messe a segno in ventotto partite di campionato.

Nonostante la sua situazione contrattuale, il club di Aurelio De Laurentiis per il cartellino di Fabian Ruiz vorrebbe incassare una cifra intorno ai 50 milioni di euro.

Difficilmente l'Inter potrà permettersi un investimento simile, a meno di cessioni pesanti. Il club nerazzurro, dunque, proverà a mettere sul piatto una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico.

Occhio, in questo senso, ai nomi di Sensi e Gagliardini, valutati 10 milioni di euro, ma da non escludere neanche il Tucu Correa, che con l'eventuale arrivo di Dybala rischierebbe di vedere restringere ulteriormente lo spazio a disposizione.

Il Torino pesca in casa Cagliari

Il Torino sarebbe pronto a pescare in casa Cagliari per rinforzarsi nella prossima annata. I granata, infatti, avrebbero messo gli occhi su due calciatori: Alessio Cragno e Joao Pedro. I due hanno una valutazione complessiva tra i 25 e i 30 milioni di euro. Il club di Cairo, però, proverà a mettere sul piatto i cartellini di Daniele Baselli e Armando Izzo per abbassare notevolmente l'esborso economico.