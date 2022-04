Quando mancano quattro gare dal termine della stagione di Serie B 2021-2022, il Crotone sembra doversi scontrare con una triste realtà: gli squali sembrano destinati a ritornare in Serie C, attuale Lega Pro, dopo 15 anni di assenza. La gara della 35^ giornata contro la SPAL al "Mazza" di lunedì 18 aprile potrebbe già far arrivare l'aritmetica certezza di retrocessione in caso di sconfitta e contemporanee vittoria di Vicenza e Cosenza.

In ottica del prossimo mercato estivo iniziano, intanto, a emergere le prime indiscrezioni che vedrebbero protagonisti gli attaccanti Gianmarco Cangiano e Samuele Mulattieri.

Crotone, il Bari pensa a Cangiano

Con sei presenze racimolate nel girone di ritorno, quasi tutte da subentrato, lo spazio nella rosa del Crotone per Gianmarco Cangiano risulta essere stato ben poco. Arrivato nella sessione di mercato di riparazione in prestito dal Bologna, l'ex attaccante dell'Ascoli non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella rosa del tecnico Francesco Modesto. Nelle ultime giornate il tecnico calabrese ha deciso di dargli maggiore fiducia, ma con una classifica ormai compromessa il lavoro svolto è stato di fatto vanificato dagli scarsi risultati maturati dalla squadra.

In vista dell'estate una squadra sembrerebbe essersi interessata a lui, si tratterebbe del neopromosso Bari, formazione vincitrice del Girone C di Serie C.

Secondo alcune indiscrezioni il giocatore interesserebbe al direttore sportivo Ciro Polito, il quale potrebbe effettuare una richiesta ufficiale al Bologna, club titolare del suo cartellino.

Mulattieri verso l'addio al Crotone

Stagione già conclusa e addio prossimo anche per l'attaccante Samuele Mulattieri. L'attaccante dell'Inter, in prestito al Crotone, è attualmente fermo ai box a causa di un infortunio subito alla spalla sinistra.

L'intervento chirurgico avvenuto nei giorni scorsi e la fase necessaria di recupero hanno di fatto portato l'attaccante a concludere anticipatamente il suo campionato. Per sopperire alla sua assenza il club calabrese ha deciso di tesserare nelle scorse settimane l'esperto attaccante turco Emre Gural.

Per Samuele Mulattieri si profila un ritorno estivo all'Inter, con la possibilità di essere girato al Cagliari nell'operazione che porterebbe in nerazzurro Razvan Marin.

La Spal ospita il Crotone

Nell'anticipo della 35^ giornata il Crotone farà visita alla Spal allo Stadio "Mazza" di Ferrara. La gara potrebbe dire ben poco per gli squali sotto l'aspetto delle chance salvezza. In caso di mancata vittoria, o di sconfitta, e di contemporaneo successo di Vicenza e Cosenza la formazione rossoblù avrebbe l'aritmetica certezza di tornare a disputare nella prossima stagione il campionato di Serie C.

Il Crotone, che ha recuperato gli squalificati Kone, Awua e Schengg, dovrà però fare a meno sempre per squalifica di Giannotti e Golemic.