Milan, Inter, Napoli e Juventus sono attualmente raccolte in soli sei punti: è questa la situazione in testa alla classifica di Serie A dopo la 32^ giornata appena trascorsa, quando mancano sei giornate al termine.

Si prevede un finale non semplicissimo per il Milan, mentre quello dell'Inter sembra più agevole, con la partita ancora da recuperare con il Bologna. Napoli e Juventus invece dovranno affrontare diverse squadre coinvolte nella lotta per la salvezza.

Approfondiamo il calendario squadra per squadra, partendo dalla prima in classifica.

Calendario del Milan

Il pareggio per 0-0 con il Torino conferma il non eccellente momento di forma dei rossoneri, che fanno una grande fatica a segnare, sono appena 9 i gol nelle ultime 10 partite. Giroud da sempre non è un centravanti da doppia cifra, Ibra è tormentato dagli infortuni e Leao sembra lontano parente di quello ammirato negli ultimi mesi. Pioli però non vuole mollare l'obbiettivo, ma per lottare fino all'ultimo servirà trovare lo smalto di un mese fa. Il calendario non è per niente semplice: alla prossima giornata ci sarà il Genoa che si gioca le ultime speranze di salvezza, poi la Lazio all'Olimpico e la Fiorentina a San Siro. Le ultime tre sono contro Verona, Atalanta e Sassuolo, tutte squadre della parte sinistra della classifica.

15 aprile: MILAN-Genoa

24 aprile: Lazio-MILAN

1 maggio: MILAN-Fiorentina

8 maggio: Verona-MILAN

15 maggio: MILAN-Atalanta

22 maggio: Sassuolo-MILAN

Il calendario dell'Inter

La squadra di Inzaghi appare in netta ripresa nelle ultime giornate, la vittoria allo Juventus Stadium ha dato grande spinta emotiva alla squadra. In più, vincendo la gara da recuperare con il Bologna, i nerazzurri sarebbero prima in classifica in solitaria, un motivo in più per crederci fino all'ultimo.

Il calendario della squadra di Inzaghi sembra più semplice di quello del Milan, visto che i nerazzurri affronteranno squadre già salve e meno bisognose di punti. I match più complicati potrebbero essere quello con la Roma a San Siro e quello di Cagliari, con i rossoblù che lotteranno per salvarsi fino all'ultimo.

15 aprile: Spezia-INTER

24 aprile: INTER-Roma

*27 aprile: Bologna-INTER (recupero)

1 maggio: Udinese-INTER

8 maggio: INTER-Empoli

15 maggio: Cagliari-INTER

22 maggio: INTER-Samp

Calendario del Napoli

L'inaspettata sconfitta con la Fiorentina davanti al proprio pubblico ha fatto molto male al morale degli Azzurri, scivolati al terzo posto in classifica. Tutto è ancora possibile però per la squadra di Spalletti, che deve ripartite dalla prossima giornata, che allo stadio Maradona affronterà la Roma. Per il resto le altre partite sono alla portata dei Partenopei, che sul loro cammino troveranno il Genoa alla penultima giornata, in lotta per la salvezza.

18 aprile: NAPOLI-Roma

24 aprile: Empoli-NAPOLI

1 maggio: NAPOLI-Sassuolo

8 maggio: Torino-NAPOLI

15 maggio: NAPOLI-Genoa

22 maggio: Spezia-NAPOLI

Il calendario della Juventus

I punti che dividono la Juventus dalla vetta della classifica sono 6 (potenzialmente 7 se l'Inter vincesse il recupero con il Bologna).

La vittoria di Cagliari ha rimesso in pista gli uomini di Allegri dopo la sconfitta interna contro l'Inter, però il calendario si prospetta tutt'altro che semplice per i Bianconeri, con le ultime quattro giornate da brividi: prima due squadre che giocheranno con il coltello tra i denti per salvarsi come Venezia e Genoa, poi i big match con Lazio e Fiorentina. Sarà insomma un finale di stagione da giocare al massimo per la Juve.

16 aprile: JUVE-Bologna

24 aprile: Sassuolo-JUVE

1 maggio: JUVE-Venezia

8 maggio: Genoa-JUVE

15 maggio: JUVE-Lazio

22 maggio: Fiorentina-JUVE.