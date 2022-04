La Juventus nel prossimo anno potrebbe puntare su due titolari della nazionale argentina. Parliamo di Emiliano Martinez, portiere classe '92 dell'Aston Villa, e di una vecchia conoscenza del nostro campionato, Rodrigo De Paul, centrocampista ora in forza all'Atletico Madrid.

Emiliano Martinez il nuovo nome per la porta della Juventus

La Juventus starebbe cercando da tempo un cambio che possa rimpiazzare Wojciech Szczęsny. Il portiere polacco, che andrà in scadenza con i bianconeri nel 2024, sembrerebbe uno dei possibili partenti nella prossima sessione di Calciomercato estiva e dunque Cherubini, che da poco ha rinnovato con Mattina Perin fino al 2025, avrebbe la volontà di assicurare al club piemontese un numero 1 che possa ricalcare le orme di Gianluigi Buffon.

Questa mattina dall'Inghilterra indiscrezioni vorrebbero la compagine torinese su un nuovo obiettivo, Emiliano Martinez.

Il forte portiere sudamericano, che attualmente gioca con l'Aston Villa, si è reso protagonista la scorsa estate di una grandissima Copa America, parando rigori decisivi e regalando alla sua Argentina una competizione che mancava dal 1993. Martinez, che ha girovagato per diversi anni in tanti club, ora nei Villans pare abbia trovato una continuità di rendimento, e proprio sulla compagine inglese di recente ha detto: "Mi hanno aperto le porte. Con la Copa America potrebbero essere preoccupati per l'arrivo di nuovi club che giochino in Champions League ma la prima cosa che dico al direttore sportivo è: "Voglio stare qui".

Parole di riconoscenza quelle espresse dal portiere argentino che, tuttavia, potrebbe essere attratto da una squadra, come la Juventus, che gli garantirebbe un palcoscenico molto più appetibile rispetto a quello dell'Aston Villa.

Juventus, il nome di De Paul torna caldo per la compagine bianconera

Alla Juventus il lavoro per potenziare la rosa non si fermerebbe solo al ruolo del portiere.

I bianconeri starebbero infatti pensando a un innesto per il centrocampo e sempre dall'Argentina potrebbe arrivare il prossimo mediano della compagine piemontese. Secondo le indiscrezioni dall'estero infatti, Rodrigo De Paul risulterebbe essere il bersaglio numero 1 di Cherubini. A conferma di questa ipotesi, stamattina Pier Paolo Marino ha detto del giocatore sudamericano: "All'Atlético gioca in un ruolo completamente diverso da quello dell'Udinese, lo vedo più al servizio della squadra, mentre qui era libero di esprimersi.

Il suo futuro? Non ho parlato con lui né con i suoi agenti, ma presumo che non possa accontentarsi di questo ruolo e non mi stupirei di vederlo in un altro posto, anche di nuovo in Serie A, visto che è lì che si è ritrovato".