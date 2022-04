La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato a giugno. Gran parte degli acquisti dipenderanno evidentemente dalle cessioni. La principale esigenza rimane quella di alleggerire una rosa che ha giocatori che non stanno rendendo come ci aspettava e che soprattutto hanno un ingaggio importante. Fra questi spicca il nome di Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno 2023 e che la Juventus vorrebbe cedere anche per l'ingaggio da circa 6 milioni di euro netti a stagione. Sul nazionale brasiliano ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società inglese.

La Juventus potrebbe promuovere come titolare Luca Pellegrini ma si valuta anche un giocatore di livello internazionale. Piace molto Renan Lodi dell'Atletico Madrid, che in questa stagione sta dimostrando di essere molto importante per la società spagnola. In caso di offerta da almeno 30 milioni di euro l'Atletico Madrid valuterebbe la sua partenza. Fra l'altro gli spagnoli hanno già individuato il sostituto del brasiliano. Si tratta di Marcos Alonso, che dopo diverse stagioni al Chelsea potrebbe ritornare nel campionato spagnolo.

Il giocatore Renan Lodi potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

La stagione disputata fino ad adesso con l'Atletico Madrid dimostra come Renan Lodi sia cresciuto molto diventando anche parte integrante della nazionale brasiliana.

Il classe 1998 ha disputato fino ad adesso 24 match nel campionato spagnolo segnando 2 gol e fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno. A questi bisogna aggiungere 9 match in Champions League con 1 gol e 2 assist, 2 match, 1 gol e 1 assist in Coppa di Spagna ed 1 match nella Supercoppa di Spagna. L'Atletico Madrid come dicevamo potrebbe cederlo a circa 30 milioni di euro.

Somma importante che però la Juventus potrebbe attutire con la cessioni di diversi suoi giocatori. Oltre ad Alex Sandro, valutato circa 10 milioni di euro, potrebbero partire anche Arthur Melo e Aaron Ramsey. La loro partenza potrebbe garantire circa 50 milioni di euro, che sarebbero utilizzati anche per l'acquisto di uno o due centrocampisti.

Il mercato della Juventus

La Juventus a centrocampo potrebbe acquistare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una mezzala d'inserimento. I preferiti sembra essere Jorginho del Chelsea e Paul Pogba del Manchester United. Il nazionale italiano arriverebbe per circa 20 milioni di euro, il francese a titolo gratuito avendo il contratto in scadenza a giugno. Per quanto riguarda invece il settore avanzato si valuta l'acquisto di Giacomo Raspadori. Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus starebbe trattando con il Sassuolo l'acquisto del giocatore, protagonista di una stagione importante con la società emiliana.