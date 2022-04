La Juventus ha rimediato una sconfitta pesante contro l'Inter che conferma l'esigenza di migliorare centrocampo e settore avanzato. I bianconeri sono stati protagonisti di una partita importante, giocata di qualità e in verticalizzazione ma le decisioni arbitrali secondo gran parte degli addetti ai lavori hanno condizionato il risultato. Quello che sembra certo però è che è necessario un miglioramento nella qualità dei giocatori di Allegri, fra l'altro si dovrà sostituire anche Paulo Dybala, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno.

Si parla molto dei possibile acquisti della Juventus per il settore avanzato, da Antony dell'Ajax fino ad arrivare a Giacomo Raspadori del Sassuolo. Il preferito sembra essere Niccolò Zaniolo, che la Roma potrebbe cedere durante il Calciomercato estivo. Il centrocampista non è più considerato un titolare da Mourinho come dimostrato anche nella vittoria contro la Lazio prima della pausa per le nazionali. Con un contratto in scadenza a giugno 2024 e con un difficile prolungamento di contratto il suo addio sembra essere la possibilità più concreta anche se la Roma non sarebbe disposta a concedere pagamenti agevolati. La Juventus vorrebbe acquistarlo in prestito con riscatto in diverse stagioni, la Roma vorrebbe una cessione definitiva.

Per questo la società bianconera potrebbe essere costretta ad effettuare una cessione pesante, quella di de Ligt.

La cessione di de Ligt potrebbe agevolare l'acquisto di Zaniolo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere Matthijs de Ligt per agevolare l'arrivo del giocatore della Roma Niccolò Zaniolo.

Il difensore è uno di quelli che ha più mercato della società bianconera, dalla sua partenza la Juventus potrebbe ricavare almeno 85 milioni di euro, parte dei quali potrebbe essere utilizzati proprio sul giocatore della Roma. La Juventus vorrebbe acquistare Zaniolo in prestito con riscatto in diverse stagione, una formula di pagamento utilizzata sia per Federico Chiesa con la Fiorentina che con Manuel Locatelli con il Sassuolo.

La società dei Friedkin però vorrebbe una somma immediata di almeno 40 milioni di euro. Da qui l'idea di cedere de Ligt. Tale indiscrezione di mercato però non trova conferme fra i giornali sportivi anche perché la Juventus potrebbe lasciar partire anche Chiellini a fine stagione. Difficile pensare che due titolari possano lasciare la società bianconera nel calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe già lavorando all'acquisto di un sostituto di Chiellini, che potrebbe rescindere il contratto in scadenza a giugno 2023 per fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano. Al posto del difensore potrebbero arrivare uno fra Antonio Rudiger del Chelsea e Manuel Akanji del Borussia Dortmund, quest'ultimo valutato circa 30 milioni di euro.