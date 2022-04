La Juventus, in questo momento, è in ritiro e si sta preparando alla semifinale di Coppa Italia. I bianconeri per questo match dovranno fare a meno di cinque giocatori visto che mancheranno Arthur, Kaio Jorge, Federico Chiesa, Weston McKennie e Manuel Locatelli. Il reparto più colpito dalle assenze è il centrocampo per questo motivo la Juventus si affiderà ancora a Danilo che verrà dirottato in mediana. Anche in attacco ci saranno dei cambiamenti visto che giocheranno Federico Bernardeschi, Dusan Vlahovic e Alvaro Morata. Il numero 7 juventino e lo spagnolo saranno confermati mentre il giocatore classe 94 prenderà il posto di Juan Cuadrado e Paulo Dybala che, contro il Bologna, sono apparsi in difficoltà.

La Juventus cambia in Coppa Italia

La Juventus per la semifinale di Coppa Italia farà qualche cambio di formazione. La prima novità sarà in porta dove ci sarà Mattia Perin. Davantia lui, invece, agirà una retroguardia a quattro che sarà guidata da Matthijs De Ligt. L'olandese, nel match contro il Bologna, è stato costretto a chiedere il cambio a causa di un problema intestinale. Al fianco di Matthijs De Ligt, invece, tornerà Leonardo Bonucci. Mentre sulle fasce agiranno Mattia De Sciglio e Alex Sandro. Il brasiliano e il numero 2 juventino però dovranno stare molto attenti perché sono diffidati e in caso di ammonizione potrebbero saltare l'eventuale finale. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, ci sarà la conferma di Danilo che si muoverà in cabina di regia.

Ai suoi lati ci saranno Denis Zakaria e Adrien Rabiot. A centrocampo, però, la Juventus non avrà grandi alternative e in panchina ci sarà il solo Miretti. La speranza della Juventus è quella di recuperare, nelle prossime settimane, Manuel Locatelli e Weston McKennie. Anche in attacco ci sarà una novità visto che Massimiliano Allegri si affiderà a Federico Bernardeschi.

Il numero 20 juventino giocherà con Dusan Vlahovic e Alvaro Morata. Mentre Juan Cuadrado e Paulo Dybala partiranno dalla panchina.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Danilo, Rabiot; Bernardeschi, Vlahovic, Morata.

De Sciglio difende Rabiot

La Juventus, nelle ultime settimane, ha avuto modo di vedere quali sono le qualità di Adrien Rabiot.

Infatti, nelle ultime partite il francese è stato spesso tra i migliori in campo. Del rendimento di Adrien Rabiot ne parlato anche Mattia De Sciglio: "Ma lo perdonano meno degli altri. So di cosa si tratta, io ci sono passato qualche anno fa". Inoltre, il numero 2 juventino ha sottolineato che il centrocampista francese ha delle doti incredibili: "Dal punto di vista fisico è impressionante, ha un passo che è tre volte più lungo di alcuni giocatori", ha detto De Sciglio a "L'Équipe".