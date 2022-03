La Juventus ripartirà nella stagione 2022-2023 senza Paulo Dybala. Le dichiarazioni dell'amministratore delegato Maurizio Arrivabene hanno confermato il fatto che non sarà prolungata l'intesa contrattuale con l'argentino. Da valutare il futuro professionale anche delle altre punte della Juventus, in particolar modo quello di Alvaro Morata e di Moise Kean. Lo spagnolo ha dimostrato di essere molto utile ai bianconeri ma tutto dipenderà dall'Atletico Madrid, che potrebbe concedere uno sconto al riscatto del suo cartellino (circa 35 milioni di euro).

Si è parlato molto nelle ultime settimane anche di Moise Kean, punta bianconera arrivata in prestito di due anni con obbligo di riscatto a giugno 2023 per un totale di circa 38 milioni di euro. Una somma importante che conferma come la Juventus abbia fiducia del giovane. Secondo le ultime notizie di mercato, Allegri sarebbe soddisfatto del rendimento di Kean, dell'impatto che ha avuto nei match ogni volta che è stato schierato. Per questo, nonostante le notizie di un interesse concreto del Paris Saint Germain, Kean potrebbe essere confermato anche nella stagione 2022-2023. D'altronde il nuovo progetto sportivo bianconero di Massimiliano Allegri ha come fine quello di valorizzare i giovani. Kean è un classe 2000 e insieme a Vlahovic potrebbe rappresentare il presente e il futuro del settore avanzato bianconero.

Kean potrebbe restare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Moise Kean potrebbe essere confermato alla Juventus anche nella stagione 2022-2023. Di conseguenza la Juventus potrebbe prolungare il prestito e considerare il suo riscatto a giugno 2023 per un totale di 38 milioni di euro. Riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali.

Kean potrebbe quindi rappresentate il presente e il futuro della Juventus anche perché è un classe 2000. Il nuovo progetto sportivo bianconero di Allegri sarà definito sulla valorizzazione dei giovani di qualità. Inoltre Kean è molto utile anche per la lista Champions League considerando che è cresciuto nel settore giovanile della società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe investire in maniera importante su giovani di qualità durante il Calciomercato estivo. Si parla di un interesse concreto per Nicolò Zaniolo. Le eccezioni potrebbero riguardare il centrocampo, considerando che la società bianconera starebbe valutando l'acquisto d Paul Pogba del Manchester United, in scadenza di contratto a giugno, e quello di Jorginho, in scadenza con il Chelsea a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro.