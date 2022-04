La Juventus, in questa stagione, ha dovuto fronteggiare non solo l'addio di Cristiano Ronaldo, in parte attutito dall'acquisto di Dusan Vlahovic a gennaio, ma soprattutto l'infortunio subito da Federico Chiesa nel mese di gennaio. Il centrocampista starà fermo almeno fino ad agosto a causa del problema ai legamenti del ginocchio. Un'assenza che si è sentita in questo finale di stagione, quando sarebbe stato molto utile in Champions League e, insieme a Vlahovic, avrebbe sicuramente incrementato le possibilità per la Juventus di lottare per il campionato.

Il suo recupero procede molto bene, almeno dal messaggio che il giocatore ha recentemente lanciato sui social. Sul suo account di Instagram, infatti, ha condiviso diverse sue foto con la maglia della Juventus e della nazionale italiana scrivendo 'Torno presto'. Un post che ha evidentemente suscitato la felicità di tanti tifosi bianconeri che non vedono l'ora di vederlo in campo insieme a Dusan Vlahovic. L'addio di Dybala a giugno sarebbe stato motivato anche dalla volontà della società bianconera di dare fiducia a Chiesa come supporto a Vlahovic. I due avevano giocato insieme nella Fiorentina e rappresentano evidentemente il presente e il futuro della Juventus.

Chiesa ha scritto sui social che ritorna presto

'Torno presto'. Con questo messaggio, Federico Chiesa ha voluto sottolineare come il suo recupero dall'infortunio ai legamenti di ginocchio prosegua bene. Come è noto, il centrocampista si è infortunato a gennaio nel match di campionato contro la Roma. Potrebbe essere a disposizione ad inizio della stagione 2022-2023, probabilmente per settembre o ottobre.

Tanti i messaggi di risposta al suo post su Instagram e fra tutti spicca quello del suo compagno di squadra e di nazionale Manuel Locatelli che ha scritto: 'troppo forte'. L'assenza di Chiesa si è sentita non solo nella Juventus ma anche in nazionale, con la rappresentativa di Roberto Mancini che non si è qualificata ai mondiali in Qatar previsti a dicembre.

Di conseguenza, il giocatore avrà modo di recuperare con tranquillità in questi mesi, anche se dal suo messaggio il giocatore sembra voler lavorare per un rientro al più presto possibile.

Il mercato della Juventus

La Juventus 2022-2023 potrebbe avere nel settore avanzato Alvaro Morata, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. A proposito dello spagnolo, molto dipenderà dalla volontà dell'Atletico Madrid di diminuire il prezzo di riscatto, che è di 35 milioni di euro. A tale somma, difficilmente la Juventus lo acquisterà. La società bianconera sembrerebbe disposta a spendere circa 20 milioni di euro.