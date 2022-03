La Juventus ha ufficializzato tramite l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene l'addio di Paulo Dybala. L'argentino non prolungherà il contratto in scadenza a giugno, con il dirigente bianconero che ha sottolineato come non sia considerato importante per il progetto sportivo dopo l'arrivo di Dusan Vlahovic. Una notizia che ha sorpreso fino ad un certo punto considerando che da mesi si parlava del possibile mancato prolungamento di contratto dell'argentino. Di certo tale decisione societaria potrebbe agevolare investimenti importanti non solo in difesa e a centrocampo ma anche nel settore avanzato.

Anche perché attualmente non si ha neanche la certezza di una conferma per la stagione 2022-2023 di giocatori come Alvaro Morata e Moise Kean. Lo spagnolo è in prestito dall'Atletico Madrid, l'italiano potrebbe essere riscattato dall'Everton ed essere ceduto al Paris Saint Germain. La Juventus starebbe valutando un rinforzo importante come punta, un giocatore che possa supportare anche tecnicamente Dusan Vlahovic.

Secondo la stampa inglese uno dei giocatori che più piacciono alla società bianconera è Gabriel Jesus, che con l'arrivo di Julian Alvarez e con il possibile acquisto di Haaaland da parte del Manchester City, potrebbe decidere di lasciare la società inglese.

Il giocatore Gabriel Jesus potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi la Juventus potrebbe acquistare Gabriel Jesus durante il Calciomercato estivo. Il brasiliano va in scadenza di contratto a giugno 2023 e potrebbe arrivare nella società bianconera a prezzo agevolato.

La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro, prezzo che potrebbe diminuire a giugno considerando che sarà ad un anno dalla scadenza contrattuale. La Juventus potrebbe valutare il suo acquisto se il Manchester City decidesse di cederlo in una modalità di pagamento in diverse stagioni, magari in prestito con diritto di riscatto.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta diversi rinforzi per il settore avanzato. Gabriel Jesus è solo uno di questi, piace molto anche Giacomo Raspadori del Sassuolo, protagonista di una stagione importante con la società emiliana fino ad adesso. Il suo prezzo di mercato è di circa 30 milioni di euro ma potrebbe incrementare in questo finale di stagione. Si valutano anche giocatori a supporto di una punta, fra i preferiti ci sarebbe Niccolò Zaniolo, che va in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024. Il centrocampista se non dovesse prolungare l'intesa contrattuale potrebbe trasferirsi per circa 40 milioni di euro.