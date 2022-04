La Juventus in questa stagione non ha avuto un inizio ideale. Proprio i pochi punti raccolti nella prima parte stanno pesando in questo finale, dove i bianconeri a meno di clamorose sorprese non potranno lottare per vincere il campionato. Fra i giocatori che hanno più deluso nei primi match di questa stagione spicca sicuramente Szczesny, i suoi errori sono stati decisivi per la mancata vittoria ad Udine ma anche per il gol del pareggio del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Il portiere però ha migliorato le sue prestazioni proseguendo la stagione e si è reso protagonista anche di qualche rigore parato.

Nonostante goda della fiducia di Allegri non è da scartare la possibilità venga ceduto durante il Calciomercato estivo. Con un contratto in scadenza a giugno 2024 venderlo a giugno potrebbe essere una buona possibilità per monetizzare in maniera importante dal suo cartellino. Inoltre secondo la stampa spagnola la società bianconera avrebbe già individuato il suo sostituto. Si tratta di Kepa, riserva nel Chelsea. Lo spagnolo è arrivato nella società inglese nel 2018 quando alla guida tecnica del Chelsea c'era Maurizio Sarri. Non ha mai dato grandi garanzie di affidabilità e non è un caso che successivamente la società inglese abbia acquistato il francese Mendy, attualmente il titolare della squadra inglese.

La Juventus potrebbe sostituire Szczesny con Kepa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la partenza di Szczesny. Dalla sua cessione la società bianconera potrebbe ricavare circa 30 milioni di euro, considerando che il portiere dopo un inizio di stagione deludente sta dimostrando di essere molto affidabile.

La Juve avrebbe già individuato il sostituto, si tratta di Kepa, portiere spagnolo del Chelsea attualmente riserva nella società inglese. Acquistato per circa 80 milioni di euro nel 2018, non ha mai inciso a tal punto che gradualmente ha perso il posto da titolare. Attualmente è la riserva di Mendò e per questo potrebbe fare una nuova esperienza professionale.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli non trovano conferme fra quelli Italiani, anche perché Allegri avrebbe la fiducia di Szczesny. Un eventuale addio del portiere titolare della Juventus potrebbe concretizzarsi nel 2023, in tal caso la società bianconera potrebbe cercare di acquistare Gianluigi Donnarumma. Il nazionale italiano non sta disputando una stagione ideale e se nel 2022-2023 dovesse non avere la titolarità nel Paris Saint Germain, il suo addio potrebbe concretizzarsi nel 2023. La Juventus era stato vicina ad acquistarlo la scorsa estate.