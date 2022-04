La Juventus 2022-2023 potrebbe essere sempre più giovane e di qualità. Sembra essere questa la direzione intrapresa dalla società bianconera per il mercato estivo, la volontà sembra essere quella di costruire una rosa per il presente e per il futuro con giocatori che possano garantire il definitivo salto di qualità soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. A tal riguardo una delle società con le quali la Juventus potrebbe definire diverse trattative di mercato è il Sassuolo. Fra i giocatori della società emiliana seguiti dai bianconeri ci sarebbe Giacomo Raspadori, punta classe 2000 che sta dimostrando di essere un giocatore importante non solo per il Sassuolo ma anche per la nazionale italiana.

La sua valutazione di mercato è di circa 35 milioni di euro e potrebbe arrivare nel caso in cui Moise Kean lasciasse Torino. Altro giocatore del Sassuolo che piace alla Juventus è Hamed Junior Traoré, centrocampista ivoriano classe 2000 che nella seconda parte di stagione ha messo in evidenza tutte le sue qualità nella fase di realizzazione dei gol. Fino ad adesso 8 gol fra campionato e Coppa Italia fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni.

Il centrocampista Traoré potrebbe trasferirsi al Sassuolo a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare non solo Raspadori dal Sassuolo ma anche Hamed Junior Traoré. Il centrocampista ivoriano sta dimostrando soprattutto nella seconda parte della stagione di aver fatto il definitivo salto di qualità.

8 gol segnati e 4 assist decisivi ai suoi compagni in 26 match di campionato e in 1 in Coppa Italia. Un impatto evidentemente importante quello dell'ivoriano che ha attirato l'interesse di diverse società, fra cui quello non solo della Juventus ma anche di diverse società inglesi. Attualmente il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro ma potrebbe incrementare in questo finale di stagione.

Acquistato dall'Empoli nel 2015, si è trasferito nel 2019 nel Sassuolo in prestito con diritto di riscatto già effettuato dagli emiliani nel 2021 per circa 16 milioni di euro. Per questo la società emiliana per la sua cessione potrebbe chiedere anche più di 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta giocatori anche di esperienza, soprattutto per centrocampo e difesa.

A tal riguardo piacciono Jorginho del Chelsea, per la difesa potrebbero arrivare un difensore centrale ed un terzino sinistro. Molto dipenderà dal futuro professionale di Giorgio Chiellini e Alex Sandro, entrambi in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2023. Per il centrale si parla di una possibile esperienza professionale nel campionato americano, il brasiliano invece potrebbe trasferirsi nel campionato inglese.