Il Calciomercato estivo potrebbe essere ancora più interessante rispetto a quello della scorsa estate. Se infatti nel 2021 i protagonisti dell'estate sono stati Messi e Cristiano Ronaldo, trasferitisi rispettivamente al Paris Saint Germain e al Manchester United, nel 2022 ci attendiamo delle trattative importante che potrebbero riguardare i migliori giovani del calcio europeo. Mbappé ad esempio andrà in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain e potrebbe trasferirsi al Real Madrid. Anche Haaland potrebbe essere uno dei protagonisti del mercato estivo, difficilmente rimarrà al Borussia Dortmund.

In Italia invece Kessié e Dybala andranno in scadenza di contratto rispettivamente con Milan e Juventus. E a proposito della società bianconera, dopo tre stagioni potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera è Paul Pogba, anche lui in scadenza di contratto. Il francese dovrebbe lasciare il Manchester United dopo sei stagioni in cui non ha inciso come ci si aspettava nella società inglese. Potrebbe far ritorno alla Juventus, alla ricerca di rinforzi a centrocampo. Il francese non ha mai nascosto di essere cresciuto come giocatore ed uomo nella Juventus e la presenza di un tecnico come Allegri potrebbe agevolare un suo trasferimento a Torino.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Paul Pogba starebbe valutando un ritorno alla Juventus. Il centrocampista francese va in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno e sarebbe pronto ad una nuova esperienza professionale. La società bianconera potrebbe essere ideale per il centrocampista per rilanciarsi, anche perché ritroverebbe un tecnico con il quale è cresciuto molto dal punto di vista tecnico ed umano.

Parliamo di Massimiliano Allegri. In caso di ritorno non ritroverà Dybala, che lascerà la società bianconera a giugno, ma avrà la possibilità di lavorare di nuovo con altri ex compagni in bianconero come Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. L'eventuale trasferimento alla Juventus di Pogba dipenderà anche dalla volontà del giocatore di accettare un ingaggio minore rispetto a quello che attualmente guadagna nella società inglese.

Lo stipendio di Pogba è di 14 milioni di euro a stagione, la società bianconera potrebbe offrirgli un ingaggio base di circa 10 milioni di euro a stagione più dei bonus al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali.

Il mercato della Juventus

Il giocatore Paul Pogba non è l'unico centrocampista che potrebbe arrivare alla Juventus a giugno. Si valuta anche uno bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. Piace Jorginho del Chelsea, potrebbe arrivare anche Niccolò Zaniolo della Roma, che potrebbe fare una nuova esperienza professionale da luglio.