La Juventus è attesa da un finale di stagione durante il quale, oltre a cercare di consolidare il quarto posto in campionato, proverà anche a conquistare la Coppa Italia. Ovviamente, bisognerà prima superare la Fiorentina nella semifinale di ritorno che si giocherà il 20 aprile. La società bianconera, intanto, sta lavorando in vista del Calciomercato estivo.

In uscita potrebbero esserci diversi calciatori. In difesa, ad esempio, potrebbero salutare Chiellini e Alex Sandro. Il nazionale italiano potrebbe optare per la rescissione consensuale del contratto per poi provare una nuova esperienza nel campionato statunitense, dove ad attenderlo ci sarebbe l'Inter Miami.

In caso di addio di Chiellini, la Juventus dovrebbe acquistare un sostituto di esperienza e qualità, in grado di integrarsi al meglio con de Ligt e Bonucci. Il preferito sembra essere Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea nel giugno del 2022.

Il problema sarebbe legato all'ingaggio del difensore tedesco che, oltre a 8 milioni di euro a stagione, potrebbe anche chiedere un bonus alla firma di circa 20 milioni. Difficile che la Juventus possa accettare questa richiesta, anche perché si parla di un calciatore che ha 29 anni.

Di conseguenza, il club torinese starebbe valutando delle alternative per il reparto arretrato, e fra queste ci sarebbe Benoit Badiashile, difensore del Monaco in scadenza di contratto nel giugno del 2024.

La Juventus vorrebbe Rudiger, piace anche Badiashile

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus vorrebbe ingaggiare Antonio Rudiger. Tuttavia, se il difensore del Chelsea dovesse chiedere uno stipendio troppo alto, il club piemontese potrebbe concentrare le sue attenzioni su Badiashile. Questi era già stato un obiettivo di Nedved e Cherubini durante lo scorso mercato estivo.

Il Monaco potrebbe cedere il centrale 21enne per circa 28 milioni di euro. In scadenza di contratto nel giugno del 2024, essendo un classe 2001 potrebbe rappresentare un investimento importante anche in prospettiva. Badiashile potrebbe essere l'erede ideale di Chiellini, essendo mancino come lui. Inoltre per caratteristiche tecniche potrebbe integrarsi al meglio con Bonucci e de Ligt.

Il mercato della Juventus: il sogno Jorginho

La Juventus starebbe guardando in casa Chelsea non solo per Antonio Rudiger, ma anche per il centrocampista Jorginho. L'italo-brasiliano è in scadenza di contratto nel giugno del 2023, e sembra che se arrivasse un'offerta da 20 milioni di euro i Blues lo lascerebbero partire.

In merito all'attacco, al momento i bianconeri sarebbero particolarmente interessati al centravanti del Sassuolo Giacomo Raspadori, la cui valutazione di mercato si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro.