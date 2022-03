La Juventus, dopo la sconfitta contro il Villarreal in Champions League che ha portato all'eliminazione agli ottavi di finale, dovrebbe incontrare tutti i giocatori in scadenza a giugno per valutare la possibilità di rinnovo, inoltre presto inizierà a programmare il mercato da portare avanti durante la sessione estiva di trasferimenti. Servono rinforzi in tutti i settori, ma quello che sembra evidente è la mancanza di ricambi di qualità in difesa.

Si è parlato in questi giorni di un interesse concreto dei bianconeri per Antonio Rudiger (tedesco del Chelsea, in scadenza di contratto), ma intanto nel frattempo ha destato un'ottima impressione nel match contro il Villarreal il difensore Pau Torres, che fra l'altro ha segnato anche il gol del provvisorio 2-0 per gli spagnoli.

Sarebbe considerato il rinforzo ideale da schierare insieme a de Ligt, considerando che è di piede mancino; oltre a essere bravo in marcatura riesce a garantire anche una buona impostazione di gioco.

La Juventus potrebbe rinforzare la difesa con Pau Torres a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rinforzare in maniera decisa la difesa durante il Calciomercato estivo: serve infatti un giocatore che possa affiancare de Ligt anche in considerazione dei tanti infortuni muscolari che hanno riguardato in questa stagione Bonucci e Chiellini. I due difensori italiani potrebbero garantire sempre meno match durante la prossima stagione, per questo c'è bisogno di un altro titolare affidabile oltre a de Ligt.

Piace molto Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno. Un altro elemento che potrebbe essere utile anche dal punto di vista tecnico è Pau Torres, difensore di piede sinistro del Villarreal dotato anche di una buona impostazione di gioco: le prestazioni fornite dallo spagnolo in questa stagione hanno incrementato la sua valutazione di mercato, che potrebbe costare almeno 40 milioni di euro.

Il mercato della Juventus sarà attivo anche a centrocampo

La Juventus valuta acquisti importanti anche a centrocampo. Le deludenti prestazioni di Arthur Melo e Adrien Rabiot dovrebbe spingere verso una loro la partenza a giugno.

Al loro posto potrebbero arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e una mezzala di inserimento. Fra i preferiti spiccano Jorginho del Chelsea, Paul Pogba del Manchester United e Frenkie de Jong del Barcellona.