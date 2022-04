La Juventus potrebbe attingere in maniera decisa dal Chelsea nel Calciomercato estivo. In attesa di capire il futuro societario, gli inglesi potrebbero lasciar partire diversi giocatori a giugno. Una cessione certa sembra essere quella di Antonio Rudiger, in scadenza di contratto a giugno. A meno di un prolungamento di contratto a fine stagione il giocatore potrebbe diventare un importante rinforzo per la difesa della Juventus. D'altronde la società bianconera potrebbe lasciar partire a fine stagione Giorgio Chiellini, che ha un contratto fino a giugno 2023 ma potrebbe rescindere con la società bianconera per fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano.

Si parla di un interesse concreto dell'Inter Miami, dove ritroverebbe due ex bianconeri come Higuain e Matuidi. Da valutare anche il futuro professionale di Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno 2023 e che ha un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione. Cederlo a giugno potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare dalla vendita del suo cartellino. Come sostituto potrebbe arrivare Emerson Palmieri, in questa stagione in prestito al Lione ma che ha un contratto con il Chelsea. Sarebbe un rinforzo di esperienza e qualità oltre al fatto che la Juventus inserirebbe in rosa un altro nazionale italiano.

Possibili gli acquisti di Rudiger, Emerson Palmieri e Jorginho

E a proposito di nazionale italiano dal Chelsea potrebbe arrivare un altro rinforzo importante oltre ad Antonio Rudiger e Emerson Palmieri.

Parliamo di Jorginho, centrocampista in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2023. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Si parla già di una possibile intesa sull'ingaggio fra il giocatore e la società bianconera a circa 6,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026. Un rinforzo di qualità che migliorerebbe l'impostazione di gioco e la verticalizzazione verso le punte.

D'altronde il problema di fondo della Juventus in questa stagione è proprio la mancanza di qualità a centrocampo. Oltre a Jorginho potrebbe arrivare anche una mezzala d'inserimento, piace Paul Pogba del Manchester United, in scadenza di contratto con la società inglese a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare tutti i settori nel calciomercato estivo.

Molto però dipenderà anche dalle cessioni. Abbiamo parlato delle possibili partenze di Chiellini e Alex Sandro, a questi potrebbero aggiungersi Ramsey, Arthur Melo e Moise Kean, oltre a Bernardeschi e alla già confermata partenza di Dybala. Come rinforzi per il settore avanzato piacciono Niccolò Zaniolo e Giacomo Raspadori.