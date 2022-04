La Juventus in estate potrebbe andare incontro ad una vera e propria rivoluzione della rosa che riguarderebbe diversi settori. Si parla di almeno cinque acquisti dovuti da almeno altrettante partenze. Fra le partenze già decise c'è quella di Paulo Dybala, che non prolungherà il suo contratto in scadenza a giugno. Lo ha confermato in un'intervista di qualche settimana l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, che ha dichiarato che l'argentino non è più parte del progetto sportivo bianconero dopo l'acquisto di Dusan Vlahovic nel mercato di gennaio.

Le ultime notizie di mercato confermano come Dybala abbia deciso di non accettare delle offerte che sarebbero arrivate da società inglesi e spagnole. Vorrebbe rimanere in Italia, con l'Inter che potrebbe essere la società ideale per vincere nuove competizioni. Fra l'altro in nerazzurro ritroverebbe anche Giuseppe Marotta, fu l'attuale amministratore delegato dall'Inter quando era alla Juventus ad acquistarlo dal Palermo. L'ingaggio dell'argentino potrebbe non essere una trattativa di mercato immediata da parte dell'Inter anche perché la società nerazzurra dovrà prima effettuare delle cessioni importanti, soprattutto nel settore avanzato. Oltre ad Alexis Sanchez potrebbe essere ceduto Lautaro Martinez, con l'Inter che guadagnerebbe dalla sua partenza circa 70 milioni di euro.

Con l'addio dell'argentino Dybala potrebbe prendere la maglia numero dieci in caso di ingaggio da parte dell'Inter.

Sarà necessario investire molto sull'ingaggio lordo del giocatore, che potrebbe andare a guadagnare circa 7 milioni di euro a stagione. Ad agevolare il suo eventuale arrivo all'Inter la possibile partenza di Lautaro Martinez, che potrebbe essere ceduto per circa 70 milioni di euro. Dybala in tal caso potrebbe prendere la maglia numero 10, attualmente indossata proprio dal classe 1997.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe sostituire Paulo Dybala con Niccolò Zaniolo. Il giocatore della Roma va in scadenza di contratto a giugno 2024 e potrebbe essere venduto per circa 40 milioni di euro. Si valuta anche l'acquisto di Giacomo Raspadori, riferimento del Sassuolo che in questa stagione sta dimostrando di essere molto importante. Il suo prezzo di mercato è di circa 35 milioni di euro. Si integrerebbe molto bene con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.