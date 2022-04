La Juventus ha ottenuto un'importante vittoria con il Sassuolo consolidando il quarto posto. Per ottenere la partecipazione certa alla Champions League serviranno altri due successi. Altro obiettivo importante da raggiungere è la Coppa Italia, con la finale contro l'Inter che si disputerà l'11 maggio. Solo dopo la società si dedicherà al mercato definendo le cessioni e poi i rinforzi. Sarà importante alleggerire il monte ingaggi lasciando partire quei giocatori non considerati importanti per la Juventus. Fra questi spiccano sicuramente Alex Sandro e Arthur Melo, due dei giocatori che più guadagnano nella società bianconera.

A questi potrebbe aggiungersi anche Szczesny, con un contratto in scadenza a giugno 2024, il portiere potrebbe essere venduto anche perché potrebbe garantire una somma importante. Allegri lo lascerebbe partire anche perché avrebbe già individuato il sostituto. Secondo le ultime notizie che arrivano dai giornali sportivi spagnoli potrebbe essere l'argentino Emiliano Martinez il sostituto di Szczesny. Il nazionale argentino è stato protagonista in Coppa America dando un contributo importante alla vittoria della competizione, confermandosi anche in questa stagione con l'Aston Villa nel campionato inglese.

La Juventus potrebbe acquistare Martinez a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe vendere Szczesny e acquistare come sostituto Emiliano Martinez.

L'argentino piace ad Allegri anche se ha un contratto importante con l'Aston Villa fino a giugno 2027. Dall'eventuale cessione dell'attuale titolare in bianconero però potrebbe arrivare una somma notevole da investire per il nazionale argentino. Martinez come Szczesny è stato un portiere dell'Arsenal ma entrambi non sono riusciti ad affermarsi nella società londinese.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani. Difficile pensare che la Juventus possa lasciar partire Szczesny per acquistare Emiliano Martinez, di due anni più giovane del titolare bianconero. La società potrebbe valutare la partenza di Szczesny se dovesse riuscire ad acquistare Gianluigi Donnarumma.

Il nazionale italiano potrebbe lasciare il Paris Saint Germain se dovesse rimanere in Francia Keylor Navas. Molto dipenderà da chi sarà il tecnico dei francesi nella stagione 2022-2023. Pochettino dovrebbe lasciare il Paris Saint Germain, come sostituto si parla del possibile arrivo di Antonio Conte. Con l'ingaggio del tecnico italiano Donnarumma potrebbe rimanere nella società francese.