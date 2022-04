La Juventus è attesa da un lavoro importante durante il Calciomercato estivo, nel quale potrebbe rivoluzionare ulteriormente una rosa che ha già subito diversi cambiamenti nelle ultime due stagioni. La società bianconera ha spesso deciso di investire su giovani di qualità che possano rappresentare il presente e il futuro, cercando anche di alleggerire un monte ingaggi appesantito da alcuni acquisti che non hanno inciso come ci aspettava. Basti pensare a Aaron Ramsey e ad Arthur Melo, oltre al fatto che sono ancora in rosa giocatori che hanno ancora contratti importanti sottoscritti oramai diverse stagioni fa.

Fra questi spicca Alex Sandro, che nelle ultime due stagioni ha avuto un rendimento calante, specie se rapportato al suo ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione. Visto il suo contratto in scadenza a giugno 2023, una sua eventuale partenza a fine di questa stagione potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare dalla vendita del suo cartellino. La Juventus potrebbe cederlo per circa 10 milioni di euro, somma che sarebbe utilizzata per l'acquisto di un sostituto. Si è parlato molto nelle ultime settimane del possibile arrivo di Emerson Palmieri, attualmente in prestito al Lione ma di proprietà del Chelsea.

Di recente però la Juventus avrebbe individuato in Renan Lodi il rinforzo ideale per la fascia sinistra.

Il brasiliano è un classe 1998 e sarebbe un acquisto per il presente e per il futuro. In Champions League con l'Atletico Madrid sta dimostrando di essere un giocatore importante.

La Juventus potrebbe acquistare Renan Lodi a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Renan Lodi nel calciomercato estivo.

La società bianconera potrebbe cedere Alex Sandro e sostituirlo proprio con il giocatore dell'Atletico Madrid, protagonista di una stagione importante con la società spagnola. Ha un contratto fino a giugno 2025 e una clausola rescissoria da 40 milioni di euro che non agevola un suo eventuale acquisto. Sarebbe però un acquisto sostenibile sul piano dell'ingaggio considerando che attualmente guadagna circa 4 milioni di euro a stagione.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare non solo un terzino sinistro ma anche un difensore centrale. Giorgio Chiellini potrebbe rescindere il suo contratto in scadenza a giugno 2023 per fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano. Al suo posto potrebbe arrivare Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno.

Sempre dalla società inglese potrebbe arrivare anche il centrocampista Jorginho, in scadenza di contratto a giugno 2023 e che ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.