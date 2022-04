La Juventus è già proiettata sul Calciomercato estivo, con tanti giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera. Fra questi spiccano nomi importanti come Alex Sandro, Giorgio Chiellini, Aaron Ramsey e Arthur Melo, oltre quelli in scadenza come Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi. L'unico certo di un addio in estate è Paulo Dybala, che lascerà a parametro zero.

Servirà quindi trovare un sostituto dell'argentino, si è parlato molto nelle ultime settimane del possibile arrivo di Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma piace alla Juventus ma non sarebbe considerato propriamente il sostituto dell'argentino, potrebbe arrivare nell'eventualità di una partenza di uno fra Alvaro Morata e Moise Kean.

Al posto di Dybala potrebbe invece essere acquistato Giacomo Raspadori, punta del Sassuolo che ha una prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro ed è nel giro della nazionale.

Del possibile trasferimento della punta alla Juventus ha parlato l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali.

L'attaccante Raspadori potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

"Nell’ultimo periodo non ho più parlato direttamente con la Juve di Raspadori, ma mi giunge voce di un loro interessamento. Se si faranno sentire, non ci troveranno impreparati", sono queste le dichiarazioni di Giovanni Carnevali a La Gazzetta dello sport in riferimento all'interesse della Juventus per Raspadori. L'amministratore delegato ha aggiunto: "Ho un ottimo rapporto con la società bianconera ma se vogliono il giocatore, devono rassegnarsi a spendere".

Il dirigente della società emiliana non ha escluso quindi il possibile addio di Raspadori, ma ha precisato che partirà solo a un prezzo congruo con la valutazione di mercato importante dell'attaccante, ormai diventato un punto di riferimento del Sassuolo.

Potrebbe essere dunque proprio il nazionale italiano il sostituto alla Juventus di Dybala nella stagione 2022-2023.

Si tratta di un giocatore che si integrerebbe molto bene con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Il resto del mercato della Juventus

I giocatori Nicolò Zaniolo e Giacomo Raspadori potrebbero non essere gli unici nazionali italiani a trasferirsi alla Juventus durante il calciomercato estivo. La società bianconera starebbe, infatti, valutando come rinforzo per il centrocampo Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.