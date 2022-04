La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato sia per quanto riguarda le cessioni che gli acquisti. La società bianconera potrebbe effettuare sette cessioni, compresa anche quella già confermata di Dybala. L'argentino non prolungherà il contratto come dichiarato di recente dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Oltre a lui potrebbero lasciare a scadenza di contratto Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi. Si valutano anche le partenze di Alex Sandro, Arthur Melo, Aaron Ramsey, Moise Kean e Giorgio Chiellini.

Proprio il difensore potrebbe rescindere il contratto in scadenza a giugno 2023 e trasferirsi nel campionato americano. Ci sarebbe l'interesse concreto dell'Inter Miami, dove ritroverebbe due ex giocatori della Juventus come Higuain e Matuidi. L'eventuale partenza di Chiellini dovrebbe agevolare l'arrivo di un difensore centrale. Si è parlato molto di Antonio Rudiger ma l'ingaggio importante che vorrebbe il tedesco non agevola il suo eventuale trasferimento alla Juventus. Nelle ultime ore ci sarebbe un altro nome che sarebbe stato individuato dalla società bianconera per rinforzare il settore difensivo. Parliamo di Stefan De Vrij, a confermarlo Fabio Santini. Il giornalista sportivo ha dichiarato che l'Inter potrebbe cedere sia il difensore che Lautaro Martinez.

L'agente sportivo Raiola starebbe lavorando al trasferimento di de Vrij alla Juventus

"L’Inter venderà due grossi giocatori a fronte di due grosse offerte alle quali non potrà dire di no. Quella per de Vrij non sarebbe una grossa offerta, attenzione a Skriniar e Barella". Queste le dichiarazioni di Fabio Santini in riferimento alla possibilità di due cessioni importanti da parte dell'Inter.

Una di queste potrebbe essere quella di De Vrij, in scadenza di contratto a giugno 2023. Con il mancato prolungamento di contratto del difensore la sua cessione diventerebbe una possibilità concreta perché c'è il rischio di perderlo senza ricavare una somma dal cartellino fra un anno. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'L'agente sportivo di de Vrij Raiola sta lavorando al trasferimento del difensore alla Juventus'.

Sarebbe un acquisto importante per la società bianconera, che andrebbe a rinforzarsi con un giocatore di esperienza e qualità. Alla Juventus ritroverebbe il suo compagno di nazionale e amico Matthijs de Ligt.

Il mercato dell'Inter

Il giornalista sportivo Santini ha sottolineato che le cessioni per l'Inter potrebbero essere almeno due. Oltre a de Vrij potrebbe partire Lautaro Martinez, anche se attualmente non ci sarebbero offerte per l'argentino. Ha invece molto mercato il centrocampista Nicolò Barella, che rimane uno dei giocatori di maggior qualità non solo dell'Inter ma anche della nazionale italiana.