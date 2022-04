La carta d'identità ci dice 37 anni ma rimane uno dei giocatori più decisivi del calcio europeo. Parliamo di Luka Modric, centrocampista del Real Madrid che nei quarti di finale di ritorno di Champions League contro il Chelsea si è dimostrato decisivo con un assist di esterno per il gol di Rodrygo. Prestazione notevole quella del centrocampista croato, che insieme a Karim Benzema sta contribuendo alla stagione ideale del Real Madrid in Spagna ed in Europa. Luka Modric va in scadenza di contratto a giugno e attualmente non si parla di prolungamento contrattuale con la società spagnola.

Il giocatore però vorrebbe continuare ad essere decisivo e starebbe aspettando un incontro con il Real Madrid. Intanto però starebbe anche valutando delle possibili offerte nel caso in cui gli spagnoli decidessero di non confermare il centrocampista. Fra le società interessate a Modric ci sarebbe anche la Juventus, alla ricerca di qualità per il centrocampo. Nonostante l'età anagrafica Modric sarebbe il giocatore ideale nell'impostazione di gioco per il centrocampo bianconero, che garantirebbe qualità e verticalizzazioni verso le punte.

Potrebbe quindi fare lo stesso cammino professionale di Andrea Pirlo, che lasciando il Milan a parametro zero nel 2011 si è trasferito alla Juventus diventando un riferimento del centrocampo bianconero.

Il centrocampista Modric potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Luka Modric a giugno. Il centrocampista va in scadenza di contratto con il Real Madrid a fine stagione e non si parla in questo momento di un suo prolungamento contrattuale. Starebbe aspettando un'eventuale offerta della società spagnola, che potrebbe anche non arrivare.

In tal caso ci sarebbe diverse società che potrebbero ingaggiarlo, fra queste la Juventus. Di certo incrementerebbe la qualità del centrocampo, considerando anche le prestazioni che sta regalando non solo in Spagna ma anche in Champions League. L'assist per il gol di Rodrygo contro il Chelsea nei quarti di finale di ritorno di Champions League rappresenta una delle giocate più belle della stagione.

L'eventuale arrivo del giocatore andrebbe a garantire non solo qualità ma anche esperienza, in una squadra come quella della Juventus formata da tanti giocatori giovani e non abituati alla vittoria.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri giocatori per il centrocampo. Il preferito sembra essere Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023. Con un'offerta da circa 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società bianconera. Ci sarebbe giù un'intesa economica con il giocatore per un contratto fino a giugno 2026.