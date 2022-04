La Juventus è al lavoro anche per alleggerire una rosa formata da giocatori dall'ingaggio importante. Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey sono tutti giocatori che guadagnano circa 6-7 milioni di euro a stagione e che non sarebbero considerati più parte integrante del progetto sportivo bianconero. La loro cessione potrebbe agevolare l'acquisto di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e di una mezzala d'inserimento. In questi giorni diversi giornali sportivi hanno confermato il possibile arrivo alla Juventus di Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro.

Attualmente però non si può trattare con la società inglese l'acquisto del giocatore perché prima bisogna definire chi sarà la proprietà che prenderà il posto di Roman Abramovich. Arriverà però anche una mezzala d'inserimento, Allegri vuole un centrocampista che sappia garantire gol. Per questo si starebbero valutando diversi giocatori, fra questi Renato Sanches. Sul portoghese ci sarebbe anche il Milan, ma secondo le ultime notizie di mercato la società bianconera sarebbe in vantaggio in quanto garantirebbe al giocatore la somma d'ingaggio richiesta, ovvero circa 6 milioni di euro annuali per un contratto di almeno quattro stagioni.

La Juventus starebbe valutando l'acquisto del centrocampista Renato Sanches

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe in vantaggio sul Milan per l'acquisto di Renato Sanches. Il portoghese è in scadenza di contratto con il Lille a giugno 2023 e potrebbe essere acquistato per circa 20 milioni di euro. La società rossonera avrebbe l'intesa economica con quella francese ma mancherebbe quella con il giocatore, che vorrebbe almeno 6 milioni di euro netti a stagione.

Somma che la Juventus potrebbe garantirgli avendo una disponibilità economica maggiore per il monte ingaggi. Renato Sanches sarebbe un giocatore ideale per il centrocampo per la Juventus perché garantirebbe qualità e quantità. Sarebbe uno dei giocatori seguiti come mezzala, anche perché arriverebbe a prezzo agevolato avendo il contratto in scadenza a giugno 2023.

La stagione fin qui disputata da Renato Sanches con il Lille

Il centrocampista del Lille Renato Sanches è attualmente infortunato e dovrebbe rientrare per inizio maggio. Fino ad adesso ha disputato 20 match nel campionato francese segnando 1 gol e fornendo 5 assist decisivi ai suoi compagni. A questo bisogna aggiungere 5 match disputati in Champions League e 2 match nella Coppa di Francia. È un nazionale portoghese ed ha già disputato 30 match con la rappresentativa guidata da Fernando Santos.