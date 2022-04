La Juventus potrebbe utilizzare il Calciomercato estivo per rivoluzionare la propria rosa, dando seguito all'operazione di ringiovanimento portato avanti già nelle ultime due stagioni.

Secondo alcune indiscrezioni potrebbe partire Alex Sandro. Il brasiliano va in scadenza di contratto a giugno 2023 e cederlo in questa estate potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare dal suo cartellino.

La Juventus starebbe già lavorando al suo sostituto. Nelle ultime ore si parla molto del possibile acquisto da parte della società bianconera di Owen Wijndal, terzino sinistro dell'Az Alkmaar classe 1999 in scadenza di contratto con la società olandese a giugno 2024.

La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Il laterale ha come agente sportivo Mino Raiola e questo potrebbe agevolare il suo trasferimento alla Juve.

Il laterale Wijndal potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando all'arrivo di Owen Wijndal. Protagonista di una stagione importante con l'Az Alkmaar, il laterale è già nel giro della nazionale olandese e sarebbe un rinforzo per il presente e per il futuro.

La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro ma la società bianconera potrebbe provare a trattare un prezzo minore. Il giocatore è gestito da Mino Raiola. In questa stagione fino ad adesso ha disputato 26 presenze (con un gol e 9 assist) nel campionato olandese, otto partite (con un assist) in Conference League e 4 match (con un assist) in Coppa d'Olanda.

In nazionale olandese ha disputato in carriera 11 presenze.

Si tratterebbe di un acquisto importante per il presente e per il futuro, che potrebbe giocarsi il posto da titolare con Luca Pellegrini, il quale in questa stagione sta dimostrando di poter giocare nella Juventus. La sua conferma dipenderà da questo finale di stagione e dal contributo che riuscirà a dare l'ex Genoa.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare non solo un terzino sinistro come Wijndal ma anche un difensore centrale, soprattutto se Giorgio Chiellini dovesse decidere di rescindere il suo contratto con la società bianconera. Per il centrale classe 1984 si vocifera da giorni di una nuova esperienza professionale nel campionato statunitense.

Al suo posto potrebbe arrivare Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno e quindi vicino a liberarsi a parametro zero.