La Juventus potrebbe decidere di non pagare all'Atletico Madrid la cifra necessaria per il riscatto definitivo di Alvaro Morata. L'Arsenal in tal caso, si potrebbe inserire nell'affare con gli spagnoli per accaparrarsi l'attaccante iberico. Nel frattempo un accordo tra l'Inter e Dybala sarebbe sempre più probabile.

L'Arsenal prepara l'affondo per Alvaro Morata, la Juventus potrebbe perderlo definitivamente

La Juventus nella prossima sessione di Calciomercato, oltre all'erede di Dybala, potrebbe dover cercare anche un sostituto di Morata. I bianconeri infatti, non sarebbero disposti a pagare all'Atletico Madrid interamente in cash la cifra necessaria per il riscatto a titolo definitivo dell'attaccante classe '92 - come stabilito al momento del prestito del giocatore - preferendo inserire nell'affare diverse contropartite tecniche.

Situazione che non sarebbe gradita dai Colchoneros.

Chi invece avrebbe le possibilità economiche di comprare Morata, secondo la stampa spagnola, risulterebbe essere l'Arsenal del tecnico Mikel Arteta. I Gunners, che perderanno quasi certamente Lacazette a fine stagione, vorrebbero sostituire il francese con una seconda punta di qualità. Ecco perché la compagine inglese, starebbe pensando di mettere sul piatto i 30 milioni richiesti dall'Atletico Madrid per garantirsi la prestazioni Morata nel prossimo campionato.

Inter-Dybala, l'accordo si starebbe avvicinando: l'argentino potrebbe legarsi ai nerazzurri per i prossimi quattro anni

Ormai intanto è praticamente certo che Paulo Dybala a fine stagione lascerà la Juventus.

L'attaccante argentino, che si libererà dalla Vecchia Signora a parametro zero, sta attraendo l'attenzioni di tanti club a livello internazionale. Società come il Manchester United e il Barcellona avrebbero messo nel mirino la "Joya", che tuttavia potrebbe scegliere di non abbandonare l'Italia.

Secondo alcune recenti indiscrezioni riportate dalla stampa spagnola, l'Inter sarebbe in procinto di proporre al numero 10 bianconero un contratto valido per i prossimi quattro anni.

Per il raggiungimento dell'accordo mancherebbero solo alcuni dettagli e lo stipendio annuale garantito a Dybala sarebbe vicino ai sei milioni di euro a stagione. Importante nella trattativa potrebbe essere il ruolo di Beppe Marotta, dirigente nerazzurro, che in passato fu determinante per il passaggio dell'argentino dal Palermo alla Juventus.