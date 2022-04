Stagioni difficili, condizionate da infortuni importanti ai legamenti del ginocchio e poi la lunga riabilitazione e il ritorno graduale ad una forma ideale. Sono queste le ultime annate di Nicolò Zaniolo, che in questa stagione ha regalato prestazioni importanti ma anche altre deludenti. Segnale evidente che dopo gli infortuni al ginocchio è necessario del tempo prima di ritrovare la forma ideale. L'arrivo di Mourinho a Roma lo ha motivato, come lo stesso giocatore ha raccontato in una recente intervista ai giornali sportivi inglesi. Il 23enne ha dichiarato: 'È un uomo vincente, un grande motivatore, mi chiede di migliorare la fase difensiva'.

In merito alla stagione fino ad adesso disputata con la Roma, Zaniolo ha sottolineato che ci sono stati miglioramenti rispetto alla scorsa stagione. L'attuale quinto posto in classifica in campionato e la semifinale di Conference League ne sono la dimostrazione. E a proposito della competizione europea, ha aggiunto: 'Speriamo di vincerla, manca da tanto la vittoria'. Nelle ultime settimane si è parlato molto del possibile trasferimento di Zaniolo alla Juventus come sostituto di Paulo Dybala. Le recenti dichiarazioni del giocatore hanno però sorpreso, con il centrocampista che non ha scartato la possibilità di un'esperienza professionale all'estero perché lo aiuterebbe a crescere.

Il giocatore della Roma Zaniolo ha parlato della possibilità di un trasferimento all'estero

'Io all’estero? Non si sa mai, la vita è imprevedibile. Sicuramente sarebbe un’esperienza che mi farebbe crescere. Non si può sapere cosa accadrà'. Queste le dichiarazioni di Nicolò Zaniolo in una recente intervista ai giornali sportivi inglesi.

Il centrocampista ha sottolineato che c'è la possibilità di una nuova esperienza professionale alla Roma. Parole che hanno sorpreso gran parte degli addetti ai lavori anche in considerazione delle indiscrezioni di mercato riguardanti l'interesse della Juventus per il giocatore. Come è noto, la società bianconera starebbe lavorando ad un sostituto di Paulo Dybala, e Zaniolo piace, anche se la Roma lo valuta molto.

Di conseguenza, rimane una trattativa di mercato difficile, anche in considerazione della situazione economica del calcio italiano. Zaniolo ha poi aggiunto: 'Voglio vincere e diventare più forte'.

La stagione fino ad adesso disputata da Zaniolo

Il centrocampista Niccolò Zaniolo ha disputato fino ad adesso 25 match nel campionato di Serie A segnando 2 gol e fornendo 4 assist decisivi ai sui compagni. A questi bisogna aggiungere 2 match ed 1 assist in Coppa Italia e 10 match fra qualificazione e Conference League con 5 gol e 3 assist.