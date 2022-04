Antonio Conte e Romelu Lukaku non sarebbero soddisfatti de loro anno in Inghilterra. Il tecnico ha il contratto in scadenza nel 2023 con il Tottenham ma avrebbe già fatto intendere di avere nostalgia dell'Italia. Stessa situazione per l'attaccante belga che non si è mai inserito negli schemi tattici di Thomas Tuchel. Il Chelsea potrebbe dunque di cederlo e di monetizzare anche se le cifre resterebbero molto elevate.

Conte nel mirino dell'Inter e del Paris Saint Germain

L'ex allenatore della Juventus sarebbe stato nuovamente preso in considerazione dalla società presieduta dagli Zhang, la quale potrebbe non prolungare il contratto in scadenza nel 2023 di Simone Inzaghi.

La sola Supercopppa potrebbe non bastare all'ex Lazio che avrebbe deluso le aspettative durante il girone di ritorno e che pagherebbe con l'esonero il mancato raggiungimento del ventesimo titolo. L'allenatore salentino potrebbe accettare il ritorno alla Pinetina ma dovrebbe sicuramente rinunciare all'ingaggio che percepisce attualmente, ormai fuori portata per i budget imposti dalla dirigenza dell'Inter. Sulle tracce di Conte ci sarebbe però anche il Paris Saint Germain, alla ricerca di un allenatore ambizioso e tenace per ripartire e soprattutto gestire uno spogliatoio ricco di campioni.

L'attaccante belga strizza l'occhio ai nerazzurri

Lukaku avrebbe da tempo fatto capire di voler ritornare a Milano ma l'operazione sarebbe molto complessa.

Il Chelsea potrebbe infatti non accettare un prestito secco dopo aver sborsato circa 115 milioni di euro durante la scorsa estate. La volontà del ragazzo che percepisce circa 12 milioni di euro più bonus potrebbe fare però la differenza. L'ex Manchester United dovrebbe accettare la riduzione dell'ingaggio ma la voce su un possibile ritorno all'Inter di Conte potrebbe giovare ai fini dell'operazione.

Lautaro sbloccherebbe il mercato

Le operazioni potrebbero essere poi facilitate anche dalla sacrificio di un big. Lautaro Martinez, infatti, sarebbe finito nel mirino dell'Arsenal che monitorerebbe anche le prestazioni di Victor Osimhen. I Gunners apprezzerebbero molto l'argentino e sarebbero disposti ad affidargli le chiavi dell'attacco dopo l'addio di Aubameyang.

La valutazione del numero dieci di Simone Inzaghi, che interesserebbe all'Ateltico Madrid, sarebbe di circa 70 milioni di euro. La sua cessione potrebbe sbloccare il mercato diretto da Giuseppe Marotta che potrebbe poi intensificare i contatti per prelevare Paulo Dybala a parametro zero. In questo caso si comporrebbe un 3-5-2 composto dall'ex Palermo e Lukaku un attacco con Antonio Conte nuovamente alla guida tecnica.