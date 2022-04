Rinforzare l'organico a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. È questa l'intenzione dell'Inter, che sta lavorando per accontentare le richieste dell'allenatore nerazzurra, così da aumentare il tasso tecnico della rosa e recitare un ruolo importante nella prossima stagione.

La società nerazzurra ha in mente diversi colpi per puntellare l'organico, in particolar modo a centrocampo. Infatti, uno degli obiettivi di mercato è aumentare il ricambio in mediana, così da regalare ad Inzaghi un'alterativa pari livello ai cosiddetti titolarissimi. Tra i profili seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe anche quello di Saul Niguez, centrocampista spagnolo in prestito dall'Atletico al Chelsea.

Visto il pochissimo minutaggio in questa stagione, l'ex numero otto dei Colchoneros potrebbe ritornare alla casa base, all'Atletico per poi trovarsi una nuova sistemazione. L'Inter starebbe monitorando la situazione del centrocampo, che nelle passate stagioni aveva avuto un grande rendimento, tanto da entrare in orbita proprio del Chelsea. Con il mancato riscatto da parte dei Blues, l'Atletico potrebbe proporre il prestito del calciatore all'Inter, con un riscatto da 30 milioni di euro. Oltre Saul, l'Inter monitora anche altri profili come Davide Frattesi del Sassuolo.

Inter, interesse del Tottenham per Bastoni

Non solo acquisti. Nel prossimo mercato estivo, l'Inter non ha alcuna intenzione di cedere i suoi big, così da continuare il progetto iniziato con Antonio Conte e proseguito da Simone Inzaghi.

Tra i calciatori che hanno un grande riscontro sul mercato internazionale, c'è sicuramente Alessandro Bastoni, perno della difesa nerazzurra. Oltre all'interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti, ci sarebbe anche quello del Tottenham di Antonio Conte, che potrebbe provare l'affondo per Bastoni nella prossima sessione estiva di Calciomercato.

Difficile che l'Inter si possa privare di un elemento fondamentale nello scacchiere tattico di Inzaghi, ma molto dipenderà dalla possibile offerta degli Spurs, e soprattutto dal futuro di Stefan De Vrij, che in estate potrebbe salutare i colori nerazzurri.

Inoltre, i nerazzurri vorrebbero mantenere intatto il pacchetto arretrato, ampliandolo con l'acquisto di Gleinson Bremer, centrale brasiliano del Torino e autore di un grande campionato con la maglia granata.

Oltre alle richieste del club di Cairo, la dirigenza interista deve guardarsi dall'interesse dei top club europei, ultimo quello del Liverpool di Jurgen Klopp, a caccia di un centrale di livello che possa amalgamarsi in maniera giusta con il totem Van Dijk.