Nelle prossime settimane la società rossonera dovrà delineare la rosa che disputerà la stagione 22-23, facendo delle scelte importanti soprattutto per il reparto offensivo. Ad oggi, l’unica certezza sembra essere Olivier Giroud che, nonostante i suoi 35 anni, sta disputando una stagione di livello ed ha fornito ottime garanzie a Stefano Pioli.

In ogni caso, dunque, ci sarà bisogno di rinforzi e la dirigenza rossonera sembra intenzionata a pescare dal Sassuolo la carta vincente per le stagioni future: nelle ultime ore infatti sono state formulate diverse ipotesi che porterebbero il giovane ivoriano Traorè a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione.

Giroud punto fermo

Il Milan sembra aver deciso di puntare ancora sul francese classe ’86 che in questa stagione ha realizzato 11 reti tra campionato e coppa. Oltre ai gol realizzati, le prestazioni fornite da Giroud hanno convinto la società ed il tecnico a dargli fiducia anche per la prossima stagione, in cui insieme al possibile arrivo di Origi dovrà tenere vivo il reparto offensivo. Se il colosso del Milan continuerà in uno stato di forma apprezzabile, la dirigenza rossonera potrebbe continuare a puntare su di lui anche per il prossimo futuro, con la possibilità di affiancargli qualche giovane promessa per farla crescere e formare. Se sarà rivoluzione in attacco, dunque, il punto fermo sarà proprio Olivier Giroud, che potrà mettere a disposizione dei compagni la sua grandissima esperienza come uomo leader sia di club sia di nazionale, anche in ambito europeo.

Il Milan potrebbe pescare tra i giovani: Traorè nel mirino

Se Giroud rappresenterà l’esperienza per il futuro, la dirigenza rossonera è al lavoro per individuare i colpi di mercato più promettenti per le prossime stagioni. Sembra sicuro il rientro dal prestito alla Spal del giovane Colombo, il quale con ogni probabilità, sarà utilizzato come pedina di scambio per arrivare ad un obiettivo più appetibile per la società rossonera.

Maldini e Massara, infatti, avrebbero messo gli occhi sul classe 2000 del Sassuolo Hamed Traoré, che sta crescendo considerevolmente di giornata in giornata ed ha messo a segno 7 reti in 26 partite disputate. Il costo del cartellino del giovane ivoriano si aggira intorno ai 20 milioni di euro e per questo la dirigenza rossonera potrebbe mettere sul tavolo Colombo per convincere il Sassuolo ad abbassare il prezzo per arrivare all’acquisto di Traoré.

L’attaccante neroverde che agisce su tutta la linea della trequarti potrebbe essere molto utile per il modulo scelto ormai da tempo da mister Pioli, con l’ivoriano che potrebbe essere schierato indifferentemente tanto a sinistra, quanto a destra, ma anche centralmente dietro la punta. La dirigenza rossonera, dunque, sta operando in tal senso per rinnovare e definire il reparto offensivo da mettere a disposizione di Pioli già a partire dall’inizio del ritiro estivo.