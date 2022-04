La Juventus è attesa da mesi impegnativi in cui dovrà cercare di migliorare una rosa che ha mostrato problemi soprattutto a centrocampo. Manca qualità nell'impostazione di gioco ma anche negli inserimenti, dove i pochi gol dei centrocampisti sono arrivati solo da parte di Manuel Locatelli e Weston McKennie. La principale esigenza però rimane quella di migliorare le verticalizzazioni verso le punte, a tal riguardo Arthur Melo sembra non aver dato molte garanzie e non è un caso si parli di una sua cessione durante il Calciomercato estivo. La sua partenza potrebbe garantire una somma importante, circa 40 milioni di euro, che sarebbe utilizzata per trovare un sostituto.

Si parla molto di Jorginho ma secondo le ultime notizie di mercato la Juventus starebbe lavorando ad un altro giocatore che piace molto a Massimiliano Allegri. Parliamo di Ruben Neves, centrocampista del Wolverhampton di 25 anni che con l'esperienza professionale nella società inglese è cresciuto ulteriormente. Prestazioni importanti non solo nel garantire qualità al gioco ma anche equilibrio grazie anche ad una fisicità evidente. Di certo si tratta di un giocatore dal prezzo di mercato notevole, parliamo di circa 60 milioni di euro, sarebbe seguito non solo dalla Juventus ma anche dal Manchester United e dall'Arsenal.

Il giocatore Ruben Neves potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe seguendo diversi giocatori per rinforzare il centrocampo.

Fra questi ci sarebbe anche Ruben Neves, portoghese del Wolverhampton che in questa stagione si sta confermando come un riferimento importante per gli inglesi. Il giocatore ha disputato fino ad adesso 31 match in stagione fra campionato inglese, FA Cup e Carabao Cup, ha segnato 4 gol fornendo anche 2 assist decisivi ai suoi compagni.

Non è un caso sia seguito da società importanti, non solo dalla Juventus. Piace anche al Manchester United e all'Arsenal, di certo il suo prezzo di mercato da 60 milioni di euro non agevola un suo eventuale trasferimento nella società bianconera. La forza economica delle inglesi potrebbe essere decisiva nella sfida all'acquisto del centrocampista portoghese.

Il mercato della Juventus

Il giocatore Ruben Neves sarebbe un'alternativa a Jorginho in quanto il suo ruolo è quello di centrocampista davanti alla difesa. Non è quindi una mezzala, e come abbia già anticipato in precedenza, la Juventus cerca anche un giocatore d'inserimento che possa garantire gol. Fra questi piacciono sicuramente Paul Pogba del Manchester United, in scadenza di contratto a giugno, e Sergej Milinkovic Savic della Lazio. Potrebbero arrivare anche due rinforzi nel settore avanzato, uno come sostituto di Dybala e l'altro al posto di Kean, che piace al Paris Saint Germain. I preferiti sembrano essere Niccolò Zaniolo e Giacomo Raspadori.