Nelle ultime ore il Milan sembra si stia muovendo attivamente sul fronte mercato, soprattutto per ridefinire il reparto offensivo. Nelle prossime settimane ci saranno alcuni incontri, tra i quali sembra essere sicuro quello con il direttore sportivo del Sassuolo, Carnevali, per discutere delle possibilità di riuscita delle trattative in corso. Trattative che dovrebbero coinvolgere Scamacca e Traorè, per i quali il Milan potrebbe offrire Brescianini, Colombo e Maldini. La società rossonera non potrà spendere grosse cifre per acquistare calciatori, con l’obiettivo di far quadrare i conti ed azzerare i debiti del bilancio, di conseguenza, il Milan sta cercando di piazzare delle contropartite tecniche gradite al Sassuolo per arrivare ai suoi gioielli.

Il Milan potrebbe pescare nel Sassuolo

Da qualche sessione di mercato, ormai, il Milan punta sull’acquisto di Berardi dal Sassuolo, e questa potrebbe essere la sessione giusta in cui il trasferimento si potrebbe concretizzare. La dirigenza rossonera, però, non ha intenzione di fermarsi a Berardi e con la società neroverde vorrebbe intavolare una trattativa più ampia, mettendo sul piatto anche Scamacca e Traoré. I tre gioielli del Sassuolo, alla 32esima giornata, hanno messo a segno ben 34 reti ed il loro valore è cresciuto ampiamente, così come sono aumentate le pretendenti al loro cartellino. Su Scamacca sembra essere forte l’interesse dell’Inter, che però non ha mai concretizzato un’offerta, mentre sul trequartista ivoriano ci sono anche tanti club fuori dalla Serie A.

Il loro valore di mercato è stato fissato dal Sassuolo ed i tre potrebbero partire per un’offerta superiore ai 30 milioni di euro ciascuno.

Contropartite gradite al Sassuolo

Il Milan difficilmente potrà offrire 90 milioni di euro per acquistare Berardi, Scamacca e Traoré ed anche un eventuale sconto del Sassuolo per prendere tutti e tre i calciatori non basterà alla società rossonera per arrivare a tutti gli obiettivi.

Nelle ultime ore, la dirigenza rossonera starebbe valutando delle possibili contropartite tecniche da offrire al Sassuolo per provare ad abbassare il prezzo richiesto dalla dirigenza neroverde. I nomi dei giovani calciatori del Milan sul piatto delle trattative potrebbero essere quelli di Colombo, Brescianini e di Daniel Maldini, con il Sassuolo che potrebbe essere interessato ad acquistare giovani calciatori per farli crescere in uno degli ambienti che si è dimostrato essere tra i più adatti allo sviluppo di giovani promesse.

Nelle prossime settimane, la dirigenza rossonera potrebbe scegliere i giovani da “sacrificare” per garantirsi le prestazioni dei tre gioielli del Sassuolo, autori di una stagione da top player, soprattutto nei match contro le big.