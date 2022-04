Come annunciato nelle scorse settimane, il contratto con la Juventus scadrà il prossimo 30 giugno e non sarà rinnovato, motivo per il quale Paulo Dybala, dopo diverse stagioni, lascerà il club bianconero a parametro zero: una scelta dolorosa, vista e considerata la perdita di un trascinatore e di uno dei beniamini dei tifosi, ma necessaria e sofferta poiché le richieste dell'argentino sono state ritenute eccessive dai piemontesi.

Jorge Antun cerca una nuova squadra per Dybala

Jorge Antun, agente del calciatore, è alla ricerca di una nuova sistemazione, qualche ammiccamento da Inghilterra e Spagna c'è stato ma la volontà dell'ex Palermo è quella di continuare, se possibile, a giocare in Italia.

Si è parlato timidamente anche di Milan, ma i rossoneri al momento starebbero valutando altri profili. Ma la squadra maggiormente interessata è l'Inter dell'amministratore delegato Giuseppe Marotta, grande estimatore dell'argentino: qualche contatto c'è stato, più di qualche chiacchierata insomma, ma secondo quanto riferito da Calciomercato.com i tempi non sarebbero ancora maturi per chiudere un eventuale trasferimento.

Lautaro Martinez potrebbe partire

Serve tempo. Se la volontà di portare Dybala in nerazzurro è abbastanza palese, bisognerà però fare i conti con alcune difficoltà sul mercato: prima di acquistare, come la scorsa estate che ha visto le dolorose partenze di Lukaku e Hakimi, sarà però necessario cedere qualcuno.

A fine stagione scadranno infatti i contratti di Vidal e Sanchez: i due calciatori cileni non dovrebbero rinnovare i loro contratti, l'Inter non avrà occasione di fare alcuna plusvalenza dalla loro cessione ma libererà il suo bilancio dai loro ingaggi pesanti. Senza dimenticare altre possibili cessioni di alcuni dei giocatori più rappresentativi: uno di questi può essere Lautaro Martinez, che nonostante il rinnovo arrivato negli scorsi mesi potrebbe essere una delle pedine da sacrificare sul mercato per agevolare un nuovo innesto nel reparto offensivo.

Attenzioni puntate che su De Vrij: complice un rendimento non eccelso potrebbe essere uno dei sacrificabili, essendo arrivato a zero qualche anno fa l'occasione per realizzare una plusvalenza e di quelle ghiotte. Meno probabile, invece, la cessione di Barella e Bastoni, punti fermi di quella che è e dovrà essere l'Inter del futuro.

Tornando a Dybala, le chiacchierate con Marotta non hanno portato a nulla di concreto, ma solo alla manifestazione di un forte interesse da parte del club nerazzurro: tra le parti c'è la promessa di risentirsi in futuro e di aggiornarsi in caso di novità su eventuali nuovi squadre che proveranno a formulare delle offerte all'attaccante argentino. E se i nerazzurri riusciranno a liberarsi di qualche ingaggio pesante, il trasferimento all'Inter del calciatore all'Inter potrà concretizzarsi.