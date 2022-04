Mohamed Salah nella giornata di oggi è tornato a parlare. L'egiziano ha trattato diversi argomenti tra cui il suo futuro che potrebbe non essere al Liverpool. Tante le squadre che il classe '92 avrebbe attratto, tra cui la Juventus di Max Allegri.

Salah gela il Liverpool: ‘Quando lascerò sarà un momento davvero triste’

Nelle scorse settimane, il nome di Mohamed Salah è stato diverse volte accostato a quello della Juventus. I bianconeri, che dovranno sostituire il partente Dybala a fine stagione, avrebbero instaurato dei contatti con l'egiziano, il quale stai discutendo un rinnovo contrattuale con il Liverpool che tarda ad arrivare.

Proprio la mancata firma del classe '92 con la compagine inglese, ha scatenato le illazioni di mezzo mondo e nella giornata di oggi, l'esterno ex Fiorentina e Roma ha voluto fare chiarezza sulle sue prossime mosse. Il calciatore ha infatti rilasciato un'intervista al magazine FourFourTwo dicendo: "Non sono preoccupato dalle speculazioni sul mio futuro. La stagione non è ancora finita, quindi terminiamola nel miglior modo possibile, questa è la cosa più importante. Poi nell'ultimo anno, vedremo cosa accadrà". Salah, nel corso della chiacchierata, ha poi confessato di pensare al momento nel quale lascerà Liverpool affermando: "Questo club significa molto per me: mi sono divertito a giocare qui più che altrove, ho dato tutto alla squadra.

Giocare in quell'atmosfera e vedere i tifosi sempre dietro di me, gli striscioni allo stadio e loro che cantano la mia canzone.. sarà un momento davvero triste". Parole piene di sentimento, quelle espresse dall'egiziano, che poi ha concluso: "Penso che i tifosi sappiano cosa voglio, ma non è solo una questione di soldi". In tutto questo, diverse squadre starebbe osservando l'evolversi della situazione, tra cui come già detto, spunterebbe la Juventus.

Il club piemontese conscio che l'affare Salah, risulterebbe essere quasi proibitivo per il prossimo anno, potrebbe lanciare l'assalto al fantasista egiziano, nel 2023, quando il calciatore si dovrebbe liberare da ogni vincolo lavorativo con il Liverpool.

I movimenti della Juventus nel prossimo calciomercato, Draxler e Di Maria i profili osservati

Nel frattempo la Juventus starebbe cercando rinforzi per il prossimo Calciomercato. I nomi caldi della giornata di oggi risulterebbero essere due ed entrambi provenienti dalla stessa squadra, Julian Draxler e Angel Di Maria. Il centrocampista tedesco rientrerebbe nella lista dei cedibili stilata dal PSG mentre Di Maria quasi sicuramente lascerà la compagine parigina a fine stagione come "Free Agent".