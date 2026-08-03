Il giornalista Fabrizio Romano ha registrato un video su YouTube interamente dedicato agli ultimi movimenti di calciomercato e riferendosi alla Juventus ha detto: "Bisogna sempre tenere in considerazione il profilo di Franck Kessié. E' un nome che non dobbiamo scartare perché i contatti con gli agenti dell'ex Milan non sono mai davvero cessati e questo al netto delle operazioni fatte in attacco e che hanno portato alla Continassa la prima punta Kolo Muani e il fantasista Aljabegovic. Ovviamente va ricordato di come Kessié allo stato attuale delle cose sia un parametro 0 e quindi se domani arrivasse una squadra con argomenti convincenti, lui potrebbe andarci senza dare spiegazioni a nessuno.

Dall'Arabia, per esempio, hanno continuato a contattare il calciatore ma da quello che mi risulta lui sta ancora aspettando i bianconeri. E' chiaro che la Juve, per accelerare su Kessié, dovrebbe incastrare una serie di uscite, cosi come è chiaro che il centrocampista dovrebbe fare delle rinunce a livello economico per approdare a Torino".

Inter, Romano: 'Per il Cuti Romero saranno fondamentali i tempi'

Sull'Inter e sull'affare Romero poi Romano ha detto: "I tempi di questa operazione sono estremamente importanti e non vanno assolutamente sottovalutati. Cioè, per prendere il difensore argentino non è detto che si potrà andare oltre ad una certa data, perché la sensazione è che anche altri club stiano iniziando a fiutare la possibilità di prendere il difensore sudamericano, quindi non è detto che ci sia tanto tempo.

L'Inter, dal punto di vista della valutazione è d'accordo con il Tottenham e quindi parliamo di un'operazione impostata. L'ostacolo proviene proprio dal calciatore: Romero vorrebbe guadagnare quanto percepisce a Londra, vale a dire 6 milioni di euro circa di stipendio. Quindi starà alla società nerazzurra capire se vorrà fare questo tipo di investimento, magari anche alla luce di qualche cessione".

Roma e Napoli, Romano fa il punto

Su Roma e Napoli infine Romano ha detto: "Read e la Roma sono davvero vicini. E' un'operazione che per volontà delle società coinvolte, è lentamente finita fuori dai riflettori ma so che i giallorossi hanno proposto 25 milioni di euro al Feyenoord, che anziché rifiutare ha risposto con una controfferta.

Le parti si stanno comunque parlando giornalmente e il calciatore è pronto a vestire la casacca della Roma. Quasi sicuramente parleremo di una trattativa più vicina ai 30 milioni di euro che ad altro. De Bruyne e Inter Miami? E' un'operazione di cui si è parlato tantissimo nelle ultime ore ma la risposta che mi arriva direttamente dal club della MLS è che il belga non rientra nei loro piani. La società statunitense ha infatti già fatto i suoi investimenti a centrocampo e non ha minimamente cercato il mediano ex City".