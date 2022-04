Il Como si impone a Reggio Calabria contro la Reggina con un secco 1-4 nella penultima giornata di Serie B. I lariani operano il sorpasso nei confronti dei calabresi in classifica, anche se le due compagini hanno giocato senza obiettivi, entrambe sicure della permanenza in Serie B anche per la prossima stagione.

Gol nel primo di tempo di Parigini e Blanco; nella ripresa Denis riapre la gara prima delle altre reti ospiti a firma di Cerri e La Gumina.

Le formazioni

Mister Stellone manda in campo i suoi con un 4-4-2: davanti a Turati ci sono Franco, Cionek, Amione e Adjapong, a centrocampo Bellomo, Ejjaki, Crisetig, Cortinovis, mentre Montalto e Denis giocano davanti.

Risponde il Como del tecnico Gattuso con lo stesso modulo: Gori fra i pali, Iovine, Scaglia, Solini e Ioannou in difesa, Parigini, Arrigoni, Bellemo, Blanco a centrocampo, Gliozzi e Cerri in attacco.

Primo tempo

Al minuto 6, il direttore di gara, Robilotta, ammonisce Montalto per un colpo su Bellemo. Proprio l’attaccante amaranto ci prova da fuori area ma il tiro è centrale fra le braccia di Gori. Al 12° minuto si fa vedere Denis con una conclusione da dentro l’area di rigore che finisce a lato. Poi i padroni di casa vanno al tiro, questa volta con Cortinovis, che calcia alto. Prima grande palla gol per il Como al minuto 17, con Parigini che impegna Turati, sulla ribattuta Amione salva il risultato sul tiro di Cerri.

Rete soltanto rinviata per gli ospit: due minuti dopo sempre Cerri verticalizza per Parigini che si presenta a tu per tu con Turati e lo batte con un tocco sotto per il gol dei lariani. La reazione dei calabresi è affidata immediatamente a un destro che termina alto di Bellomo dal limite dell’area. Al minuto 25, chance clamorosa per la Reggina: punizione di Bellomo, sponda di Amione, colpo di testa di Cionek e Scaglia salva sulla linea in acrobazia a Gori battuto.

Al 34° minuto cross dalla sinistra di Ioannou per Gliozzi che di testa centra il palo con Turati immobile. Crisetig, dall’altra parte, impegna severamente Gori: il portiere respinge il tiro destinato all’angolino basso. L’estremo difensore deve ribattere anche una conclusione di Eijaki al minuto 38, da fuori area. Al 42° minuto arriva il raddoppio del Como con Blanco che realizza correggendo in rete un traversone basso dalla destra.

Dopo un minuto di recupero, il direttore di gara fischia la fine del primo tempo sullo 0-2.

Secondo tempo

Al 50° minuto la prima conclusione della ripresa è di Crisetig, da fuori area, sinistro a lato. Un minuto dopo, Ajdapong sfonda a sinistra, arriva sul fondo e mette in mezzo per Denis che realizza il gol dell’1-2 e dimezza lo svantaggio per i calabresi. Mister Stellone inserisce Giraudo e Rivas per Franco e Bellomo al minuto 56’. Al 60° minuto arriva l’1-3 ad opera di Cerri, di testa, su azione d’angolo.

Ci prova poi Eijaki al 63° minuto con un destro che si spegne fuori. Giallo per Cionek dopo un fallo su Cerri. Per il Como esce Gliozzi, entra La Gumina; mentre per la Reggina dentro Paura e Galabinov; fuori Montalto e Cionek.

Al 72’ Denis, in scivolata, appoggia per Adjapong che tira, di prima intenzione, fuori. Tutto il ‘Granillo’ in piedi per Denis, al momento della sua uscita dal campo, per far entrare Foti. Per mister Gattuso invece escono Blanco e Parigini, entrano Nardi e Peli. Al minuto 83’ ancora gol del Como, stavolta con La Gumina, in ripartenza. Lancio per l’attaccante che scatta in posizione regolare e batte Turati con un diagonale.

Nel finale c'è spazio per Gabrielloni che entra per Cerri. Dopo tre minuti di recupero, l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi, Reggina-Como 1-4 il risultato finale.