Milan - Fiorentina: le formazioni ufficiali:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Messias, Díaz, Leão; Giroud.

In panchina: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Gabbia, Romagnoli; Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Krunić, Saelemaekers; Ibrahimović, Rebić. Allenatore: Pioli.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenković, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Maleh; González, Cabral, Saponara.

In panchina: Drągowski, Rosati; Martínez Quarta, Nastasić, Terzić; Bonaventura, Torreira; Callejón, Ikoné, Kokorin, Piątek, Sottil. Allenatore: Italiano.

Arbitro: Doveri di Roma.

Il Milan ha l'opportunità di decidere del proprio destino e i 12 punti a disposizione sono il patrimonio che gli uomini di Pioli non possono più perdere. La classifica ora non prevede più asterischi nella parte alta. Bologna - Inter è stata recuperata e il bonus per l'Inter è andato in fumo al Dall'Ara. Ora il Milan deve squillare per arrivare alla fine. Gli uomini di Pioli sono reduci dalla vittoria contro la Lazio dove il Milan con Tonali all'ultimo respiro ha portato a casa 3 punti vitali. A San Siro il Milan ha battuto il Genoa nell'ultima occasione tra le mura amiche.

San Siro sarà protagonista e tutto esaurito. Per quanto riguarda la formazione, Pioli recupera Bennacer che però partirà dalla panchina. Kessiè farà coppia con Tonali a centrocampo con Diaz sulla trequarti. Messias e Saelemaekers si giocano il solito posto a destra. In panchina Ibrahimovic e Rebic scalpitano per trovare minuti preziosi.

La Fiorentina dal canto suo deve invertire la rotta per non perdere il trenino europeo. Italiano reduce dalla sconfitta shock contro l'Udinese e dalla sconfitta contro la Salernitana prova a mettere ordine tra i viola e si affida al tridente Cabral, Saponara e Gonzalez. Torreira sarà in panchina con Amrabat titolare. La Fiorentina all'andata, grazie ad una prestazione di livello di Vlahovic risucì a battere i rossoneri aprendo una temporanea crisi per gli uomini di Pioli.

Fiorentina i giocatori a disposizione di Italiano contro il Milan

Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Igor, Milenkovic, Nastasic, Quarta, Terzic, Venuti.

Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Duncan, Maleh.

Attaccanti: Cabral, Callejon, Nico Gonzalez, Ikoné, Kokorin, Piatek, Saponara, Sottil.

Milan - Fiorentina le quote e il pronostico

La vittoria del Milan è data a 1,63 con il pareggio a 4 e la vittoria degli ospiti a 5,5. Guardando la quota GOL si ha un 1,70 contro il NOGOL a 2. E allora ecco l'Over 2,5 a 1,70 mentre l'Over 3,5 a 2,70. Il risultato esatto finale con la percentuale più alta di riuscita è l'1-0 a 7,50 seguito dal 2-0 e dal 2-1 entrambi a 8,50. La quota primo marcatore, ovvero l'uomo che segnerà per primo nella partita vede Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic a 4,75 con Cabral e Piatek a 8,50 in maglia viola.